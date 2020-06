Ecco il tablet economico perfetto per gli studenti

Huawei Mediapad T5 | a partire da 164 euro su Amazon Non è facile leggere le notizie o guardare video su smartphone, per via delle dimensioni del display. Probabilmente, vi trovereste meglio con un tablet da 10 pollici e schermo Full HD, ed è per questo che vi consigliamo Huawei Mediapad T5. Il tablet è in offerta su Amazon a partire da 164 euro, per il modello base. Noi vi consigliamo la configurazione dotata di slot SIM a 189 euro, così se il segnale del modem venisse a mancare, potreste usare la connessione dati della SIM. Il prezzo è molto contenuto e chiaramente il prodotto ha dei limiti. Huawei Mediapad T5 non è pensato per lavorare o giocare (a eccezione dei giochini arcade o 2D), ma per rilassarsi sul divano leggendo news e libri, o guardando i contenuti multimediali su Youtube, Netflix, Amazon Prime Video, ecc. Potrebbe anche tornare utile per lo studio, per una ricerca al volo o come strumento di supporto per lavorare.

Huawei Mediapad T5 dispone di 3 GB di RAM, sufficienti per far girare fluidamente il sistema operativo Android, e 32 GB di memoria interna, utili per scaricare libri, musica e qualche videoclip delle vostre canzoni preferite.

La cosa certa è che non potrete usare questo tablet per lavorare o giocare a titoli pesanti come PUBG: Mobile o Fortnite; non è questo lo scopo del dispositivo. E a 189 euro, c'è veramente poco di cui lamentarsi, persino alcuni smartphone di fascia bassa come Xiaomi Redmi Note 9S costano di più.

Se non altro, Mediapad T5 è un'ottima fonte d'intrattenimento. Il suo ampio display Full HD+ (1920 x 1200 pixel) da 10,1 pollici è ideale per leggere e guardare video.

La concorrenza

