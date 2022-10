Console ricondizionate: dove trovarle e perché acquistarle

Nintendo Switch Lite (Si apre in una nuova scheda)

Il recente Splatoon 3, Pokémon, Breath of the Wild e il suo erede spirituale di prossima uscita Tears of the Kingdom sono solo alcuni dei titoli che rendono Nintendo Switch una delle migliori console in circolazione, anche se non si è interessati alla portabilità. Smart Generation offre un modello Lite della celebre console Nintendo a 183€, a patto che piaccia il colore giallo. In alternativa, la versione 2019 è disponibile a 243€.