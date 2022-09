Recensione Splatoon 3

Review Information Tempo di gioco: 16 hours

Piattaforma: Nintendo Switch

Splatoon 2 non era altro che un porting ben riuscito del primo capitolo su Nintendo Switch. La modalità single player è diventata una vera e propria campagna, a differenza del grande tutorial che era nella versione originale, ma ancora non era possibile giocare con gli amici al di fuori delle partite classificate.

Durante lo sviluppo del terzo capitolo, Nintendo si è concentrata sul feedback dei giocatori, apportando miglioramenti senza snaturare l’esperienza.

A beneficiarne è stata innanzitutto la campagna single player. Nei primi due giochi si trattava di semplici percorsi a ostacoli mentre ora, in Splatoon 3, le sfide si sono moltiplicate ed è stata introdotta una hub centrale piena di collezionabili.

La Salmon Run, modalità ad orde, ritorna e non è esente da miglioramenti. Il numero di boss è stato incrementato, portando varietà in ogni singola run ed è possibile giocarci in ogni momento, a differenza di Splatoon 2 dove erano presenti limitazioni di tempo.

Splatoon 3 è un gioco che ci fa desiderare ancora di più la Nintendo Switch 2 , ed entra a pieno titolo nella lista dei migliori giochi per Nintendo Switch . Una lista che, ovviamente, ha già un posto prenotato per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - che poi sarebbe Breath of the Wild 2.

Splatoon 3: prezzo e disponibilità

Lancio: 9 settembre

9 settembre Prezzo: 59,99€

59,99€ Dove acquistarlo? Sullo store online di Nintendo o in formato fisico

Splatoon 3 è uno degli ultimi giochi usciti per Nintendo Switch, sicuramente uno dei più attesi. È disponibile da settembre 2022, e il prezzo ufficiale è pari a €59,99. Lo potete acquistare in versione digitale, direttamente dallo shop di Nintendo (integrato nella switch).

Oppure potete prenderlo in formato fisico, la classica cartuccia, su Amazon e molti altri negozi, anche sul territoriio.

Mischie mollusche e altro

(Image credit: Nintendo)

La principale modalità di gioco rimangono le “Mischie mollusche", scontri multiplayer dove due team di quattro giocatori si affrontano in un’arena all’ultimo colpo di inchiostro. Obiettivo: inchiostrare una superficie maggiore di mappa nei 3 minuti a disposizione.

Non è facile imparare tutti i trucchi e le strategie nei 180 caotici secondi prima della fine ma, fortunatamente, in Splatoon 3 si potrà giocare in squadra con i propri amici anche al di fuori delle partite classificate.

Parlando di queste ultime, le varie modalità classificate (Battaglie anarchiche) non sono accessibili sin dall’inizio. Per sbloccarle sarà necessario raggiungere il livello 10 o importare i salvataggi di Splatoon 2.

Splatsville

(Image credit: Nintendo)

La nuova Hub del mondi di gioco, la città di Splatsville, è un’aggiunta gradita che migliora l’esperienza rispetto ai capitoli precedenti. Si tratta infatti di un hub centrale nella forma di un distretto urbano giapponese.

Pur essendo leggermente confusionaria, superato il primo approccio il giocatore potrà divertirsi esplorandone vie e negozi.

Lock nest Il nuovo locker permette di personalizzare l'hub con una grande varietà di collezionabili, come poster, armi, indumenti e altro. Non è facile scovarlo, poiché oscurato da un vetro opaco.

Infine, il nuovo netcode Nintendo, già testato con Monster Hunter Rise, offre tutta la stabilità necessaria ad un gioco di questo tipo evitando brusche disconnessioni.

Alle prese con i salmonoidi

(Image credit: Nintendo)

Nei precedenti capitoli, la modalità campagna non era altro che un tutorial espanso e serviva solo a prendere familiarità con le armi.

Splatoon 3 si apre allo stesso modo, ma ben presto la modalità giocatore singolo si riempie di sfide e missioni diverse che porteranno il giocatore ad esplorare il mondo in cui si trova Alterna, punto di partenza e rifugio per gli ultimi esseri umani rimasti.

La durata della campagna è di circa 8 ore, se completata al 100%.

Una gradita innovazione

(Image credit: Nintendo)

I miglioramenti che Nintendo ha portato con Splatoon 3 hanno creato un prodotto di qualità. Nuova campagna, nuovi collezionabili, netcode all’altezza e soundtrack hanno permesso a Splatoon di raggiungere il suo picco.