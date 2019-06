Amazon Prime Day 2019: Jabra Elite 85h Alexa Edition

Il Prime Day, l'iniziativa di Amazon riservata ai clienti Prime, si avvicina. Per quest'anno però, il Prime Day non sarà solo una due giorni di sconti folli, ma anche un'opportunità per presentare nuovi prodotti riservati ai clienti Prime.

Un esempio di questa novità sono queste Jabra Elite 85h Alexa Edition. Si tratta di un paio di cuffie bluetooth sovraurali con cancellazione attiva del rumore che offrono una qualità sonora convincente, supporto a Alexa, Google Assistant e Siri e ben 36 ore di autonomia.

Tra i difetti segnaliamo il mancato supporto ai codec più avanzati come aptX, AAC e LDAC, elementi importanti per poter godere della migliore qualità sonora, e un sistema di accensione e spegnimento non proprio comodissimo.

I più attenti di voi potrebbero obiettare che in realtà le Jabra Elite 85h sono già in commercio da qualche mese ormai, quindi non è chiaro dove sia la novità. È vero, diciamo noi, ma potrebbe essere che questa versione "Alexa Edition" offra una maggiore integrazione con l'assistente vocale di Amazon oppure, semplicemente, in occasione del Prime Day questo modello, attualmente in vendita a 299,99 avrà un prezzo inferiore. Al momento non lo sappiamo, ma in caso di novità vi terremo informati.

Per quanto riguarda il Prime Day 2019, noi di TechRadar siamo pronti a segnalarvi tutte le migliori offerte a mano a mano che l'evento si avvicina, per cui continuate a seguirci, vi aspettiamo!