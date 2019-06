Amazon Prime Day 2019, offerte del 27 giugno

È arrivata l'estate e con essa è iniziato il conto alla rovescia all'imperdibile Prime Day 2019. Il 15 e 16 luglio 2019 sono i giorni annunciati da Amazon durante i quali potremo svuotare le nostre carte di credito su quelle che (speriamo) saranno delle offerte imperdibili.

Il Prime day non è ancora arrivato, ma non disperate. Per rendere più sopportabile l'attesa, saremo qui per indicarvi le migliori occasioni che siamo riusciti a trovare tra le migliaia di prodotti scontati ogni giorno su Amazon.

Qui sotto trovate le offerte tecnologiche che vogliamo segnalarvi oggi. Si tratta di quattro prodotti che sono stati rilasciati sul mercato in occasione dell'Amazon Prime Day 2019. Non fateveli scappare!

(Image credit: Imou) Telecamera di sicurezza da interni per sorveglianza domestica Imou

Questa telecamera di sorveglianza è dotata di Wi-Fi e ha ha una risoluzione di 1080p. Questa telecamera si attiva se rileva suoni anomali come il pianto di un bambino o un vetro che si rompe, così da poter controllare la vostra casa anche quando non ci siete.

(Image credit: Imou-Amazon) Telecamera da esterni per sorveglianza domestica Imou IP67

Una telecamere da sicurezza per esterni è utile quando ci si allontana da casa, o anche per tenere d'occhio i vostri animali e il giardino durante la giornata. Questo modello resiste al maltempo e registra video in FullHD.

(Image credit: Imou) Telecamera IP di sicurezza da interni Imou

Risoluzione FullHD e facile da montare, questa telecamera vi manderà una notifica sul vostro smartphone in caso di intrusioni nel giro di pochi secondi. Veramente utile.

Se questi articoli non facevano al caso vostro, tornate su TechRadar nei prossimi giorni per scoprire le tutte le migliori offerte di questo periodo. Altrimenti date un'occhiata ai link qui sotto per non perdervi gli altri nuovi prodotti arrivati su Amazon proprio in questi giorni.