Windows 11 Copilot: spuntano le prime immagini dell'assistente AI, ma quando arriva?

Sappiamo con certezza che Microsoft sta lavorando all'integrazione dell'assistente AI Copilot su e abbiamo appena visto per la prima volta una delle sue funzioni. A dire il vero più di una...

In caso ve lo foste perso, Copilot è l'assistente basato su Bing Chat che verrà integrato su Windows 11 per aiutare gli utenti con le sue funzioni AI. Grazie a Windows Latest siamo riusciti a dare una sbirciatina alla versione attualmente in prova.

Prima di approfondire la questione è bene sottolineare che la versione pre-release di Copilot mostrata (in un brevissimo filmato) non è completamente funzionante.

Tuttavia, questo sneak peak ci dà un'idea di come si comporterà l'assistente di Windows 11 - un assistente con una visione molto, molto più ampia di Cortana - e di cosa può fare.

(Image credit: Windows Latest)

Le immagini mostra una richiesta dell'utente che ordina a Copilot di attivare la modalità scura (cosa che non riesce a fare) per poi formulare una domanda sul cibo (le domande funzionano più o meno come con il chatbot di Bing).

Le prime immagini di Copilot sono poco interessanti ma danno alcuni spunti interessanti, lasciando intendere che l'assistente AI di Windows 11 sarà in grado di svolgere diverse mansioni (come attivare più funzioni in un colpo solo per aiutare a raggiungere un certo obiettivo o riassumere i contenuti da inserire in un'e-mail).

Inoltre, Windows Latest indica che Microsoft utilizzerà dei plug-in interni per personalizzare l'esperienza di Bing Chat in Windows 11 e che Copilot utilizzerà un sistema di "schede d'azione" per rilevare il modo in cui si utilizza il sistema operativo e offrire suggerimenti intelligenti su come migliorare l'esperienza.

Analisi: Copilot, dove seI?

Sebbene l'assistente AI di Windows al momento non sia molto entusiasmante, le prime immagini di Copilot fanno pensare che stia facendo dei progressi. Del resto, dopo l'annuncio iniziale di Microsoft non abbiamo più avuto notizie riguardanti l'assistente AI per il quale la fase di test era stata prevista nel mese di giugno.

Ora, giugno è quasi finito e sembra improbabile che nel corso di questa settimana venga presentata una build di anteprima con un Copilot funzionante che risponde alle domande ed è in grado di modificare le impostazioni di Windows su richiesta.

Detto questo, Windows Latest non è stata l'unica a pubblicare le immagini di Copilot in anteprima. Su Twitter, un leaker di nome Albacore ha fatto notare che le recenti build di anteprima di Windows 11 nel canale Dev hanno un pulsante Windows Copilot (nascosto - e quando è abilitato non fa nulla).

Questo è un altro indizio del fatto che lo sviluppo di Copilot sta procedendo in modo lento ma costante. Tuttavia, abbiamo la sensazione che ci vorranno ancora molti test interni prima che arrivi ai Windows Insider.

Del resto, trattandosi di un'intelligenza artificiale integrata nel cuore di Windows 11, Microsoft dovrà prestare molta più attenzione rispetto a quanto fatto con il chatbot di Bing per evitare che si verifichino gli stessi errori. Se una query sbagliata su Bing rappresentava un "problema" figuriamoci cosa potrebbe accadere se Microsoft, per la fretta, dovesse integrare un assistente AI buggato sul suo sistema operativo di riferimento.