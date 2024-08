Windows 10: proteste contro i pop-up invadenti spingono Microsoft a fare marcia indietro

A un anno e qualche mese dalla data di fine supporto di Windows 10, la strategia di Microsoft per invogliare gli utenti di Windows 10 a passare a Windows 11 è stata eseguita piuttosto male. Gli utenti di Windows 10 sono stati colpiti da fastidiose campagne pubblicitarie, che sono invasive e spesso occupano l'intero schermo o appaiono incessantemente.

Tuttavia, Microsoft ha promesso di fare marcia indietro a causa delle reazioni ricevute dagli utenti in merito a un pop-up a tutto schermo che esortava gli utenti di Windows 10 ad aggiornare a Windows 11. La notizia non proprio positiva è che questo cambio di rotta da parte di Microsoft non andrà a vantaggio della maggior parte degli utenti, in particolare di quelli che utilizzano Windows 10 Home.

Come riporta Windows Latest, Microsoft ha deciso che "per onorare il feedback dei nostri utenti, questi inviti [pop-up a schermo intero] non inizieranno più con l'aggiornamento mensile di sicurezza di aprile 2024. Condivideremo una nuova tempistica nei prossimi mesi".

Il problema? Come chiarisce Windows Latest, il pop-up continuerà a comparire per gli utenti di Windows 10 Home, ma chi utilizza Windows 10 Pro non lo vedrà più (e nemmeno gli utenti business).

Naturalmente, possiamo comunque festeggiare questo passo nella giusta direzione e sperare che forse, e dico forse, il pop-up arriverà anche su Windows 10 Home tra non molto. Soprattutto se Microsoft riceverà ulteriori feedback (suggerimento, suggerimento) su questo fastidioso pop-up da parte di tutti coloro che sono là fuori (flettete le dita per scrivere).

Detto questo, non è chiaro se Microsoft stia rinunciando del tutto a questo approccio (per gli utenti non Home), o se l'azienda stia solo pianificando un modo più discreto per invitare questi utenti ad effettuare l'aggiornamento senza ricevere molte critiche.

(Image credit: Windows Latest)

Windows 11 ha conquistato una fetta di mercato più ampia negli ultimi tempi, con un numero maggiore di persone che sono passate al nuovo sistema operativo, per cui sembra un po' inutile per Microsoft insistere sull'argomento, soprattutto con la data di fine vita sempre presente nella mente di molte persone.

Le persone sono ancora riluttanti a passare a Windows 11 per una serie di motivi, tra cui i bug persistenti e i layout difettosi degli aggiornamenti, i menu di avvio difettosi e i rigidi requisiti di sistema. Gli utenti potrebbero anche essere riluttanti ad abbracciare Windows Copilot e le altre funzioni di intelligenza artificiale che sono apparse in Windows 11.

In tutta onestà, questi pop-up massicci hanno probabilmente allontanato più persone da Windows 11 che da esso, in modo simile al modo in cui molte persone si sentono piuttosto scoraggiate dai pop-up di Edge che vengono visualizzati quando si utilizza il browser per scaricare alternative come Google Chrome o Opera GX.

Possiamo solo sperare, per il bene di Microsoft, che l'azienda tragga insegnamento da questa leccata ed eviti di peggiorare la situazione e, come già detto, che la cessazione dell'assillo dell'aggiornamento a schermo intero venga estesa anche agli utenti di Windows 10 Home.