Stufi delle app predefinite di Windows 11? Presto potrete rimuoverle con un clic

Siete stufi dei bloatware, ovvero delle applicazioni firmate Microsoft che trovate preinstallate sul PC o portatile al momento dell'acquisto? Allora sarete felici di sapere che presto Windows 11 permetterà di rimuovere buona parte delle applicazioni predefinite per snellire un po' il sistema operativo.

L'opzione per disinstallare un numero maggiore delle cosiddette "app predefinite" è comparsa nell'ultima build di anteprima (25931) presente nel canale Canary (dove Microsoft rende disponibili agli sviluppatori le versioni beta del suo sistema operativo).

A partire da questa build sarà possibile disinstallare diverse app predefinite tra cui Foto, Persone e il client Remote Desktop (MSTSC), così come l'app Fotocamera (che si poteva già rimuovere nelle build di anteprima di marzo, come indicato da The Verge).

Tra le applicazioni che si potranno rimuovere c'è anche l'assistente Cortana, mai divenuta popolara tra gli utenti Windows e destinata al pensionamento per favorire l'arrivo dell'assistente AI Windows Copilot che dovrebbe arrivare con l'aggiornamento Windows 11 23H2.

Analisi: il primo di una lunga serie

La possibilità di eliminare queste app predefinite farà piacere a molti utenti Windows di vecchia data. Anche se non sono di dimensioni enormi, se non le si usa mai, rimuovendo queste app si può risparmiare un po' di spazio di archiviazione e snellire il sistema operativo. Inoltre, non sarà più necessario guardare programmi inutili quando si scorre l'elenco delle app nei menu di Windows 11.

È probabile che nel tempo Microsoft offra agli utenti la possibilità di disinstallare un numero maggiore di queste applicazioni principali, ma già il fatto che sia possibile rimuoverne alcune ci fa piacere. A nostro avviso, tutto ciò che non è critico per il sistema dovrebbe poter essere eliminato.

La build 25931 non introduce altre novità degne di nota - si tratta principalmente di un porting di funzioni dal canale Dev - ma ci sono alcune modifiche interessanti, come un aggiornamento chiamato Dynamic Lighting che abbina automaticamente il colore del tema di Windows alle luci RGB dei dispositivi collegati al PC.