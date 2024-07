Microsoft: la una nuova pubblicità per OneDrive rischia di infastidire gli utenti

Microsoft avrebbe aggiunto un nuovo pop-up a schermo intero che è di fatto un annuncio pubblicitario (o, come dice l'azienda, una "raccomandazione") che invita gli utenti di Windows 11 a eseguire il backup del PC con OneDrive, il suo servizio di cloud storage. Abbiamo visto un pannello simile a schermo intero che ha spinto gli utenti di Windows 11 a passare a Edge, browser predefinito di Microsoft per i dispositivi Windows e Microsoft 365 nel recente passato.

Windows Latest ha osservato che questa nuova pubblicità a schermo intero è apparsa in seguito a un aggiornamento di Windows, dopo aver riavviato il PC per completare l'aggiornamento. Come accennato, il pop-up tenta di convincere l'utente a utilizzare OneDrive e assomiglia all'esperienza out-of-box di Windows 11 (il processo di prima configurazione del sistema operativo su un PC).

Windows Latest ha fornito uno screenshot del pop-up, intitolato "Eseguiamo il backup dei file", in cui si parla di "tranquillità" sapendo che i file e le cartelle sono salvati nel cloud, nel caso in cui succeda qualcosa al PC.

Segue un elenco di motivi per cui l'adesione a OneDrive sarà vantaggiosa per gli utenti di Windows 11, che si articola come segue:

Proteggete una vita di ricordi: i vostri file e le vostre foto saranno al sicuro con l'archiviazione cloud di OneDrive.

Collaborate facilmente con amici e familiari: condividete i file e modificateli insieme in modo da essere tutti sulla stessa pagina.

Tutte le informazioni, quando e dove servono: il backup delle cartelle documenti, desktop e immagini viene eseguito su OneDrive, in modo che siano disponibili ovunque.

Le modifiche ai file si aggiornano automaticamente: i file si sincronizzano automaticamente in background, in modo da avere sempre la versione più recente sul PC.

Nella parte inferiore della schermata di notifica sono presenti due opzioni: Next" per passare alla configurazione di OneDrive e "Skip for now" per rinunciare (almeno temporaneamente).

Se si preme Avanti, si accede all'app Windows Backup e la sincronizzazione dei file con l'archivio OneDrive dell'account Microsoft viene avviata automaticamente. Per chi non lo sapesse, OneDrive è un servizio di archiviazione cloud basato su abbonamento, anche se si ottengono 5 GB gratuitamente. Per la stragrande maggioranza degli utenti, però, questo non sarà sufficiente, quindi dovranno pagare per aumentare la quantità di spazio di archiviazione di base.

Se non si vuole seguire questo processo, è possibile fare clic su Salta per ora per continuare con il desktop. Come suggerisce l'opzione, questo probabilmente non eliminerà la notifica in modo permanente e ci si può aspettare che ricompaia a un certo punto in futuro. Windows Latest riporta che se si salta questo pop-up, è possibile che venga visualizzata un'altra notifica che avverte che il backup del PC non è completo.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

(Image credit: IB Photography via Shutterstock)

Valutare le opzioni

Supponiamo che la notifica vi convinca a utilizzare OneDrive (e probabilmente deciderete di abbonarvi e di acquistare altro spazio di archiviazione). Ad onor del vero, se questo è il caso, OneDrive è un servizio di archiviazione in-the-cloud piuttosto solido - per maggiori dettagli, potete consultare la nostra recensione completa. OneDrive, insieme a Windows Backup, consente di sincronizzare i file in modo piuttosto fluido e senza interruzioni e di ripristinare le impostazioni e i contenuti del vecchio dispositivo su un nuovo dispositivo Windows o su un'installazione pulita del software.

Se non avete intenzione di accettare l'offerta di Microsoft e non volete più vedere la notifica di OneDrive, beh, probabilmente siete sfortunati. È probabile che vedrete il pop-up in futuro, anche se possiamo solo sperare che Microsoft cambi idea. Come ha notato Windows Latest, non è possibile fare a meno di questi pop-up se si vive al di fuori dell'UE.

È abbastanza facile intuire che mosse come questa non faranno altro che aumentare la crescente frustrazione per la pubblicità persistente di Microsoft in Windows 11. Purtroppo, non è detto che questo cambierà molto le tattiche del gigante del software nel prossimo futuro, a meno che la gente non inizi ad abbandonare Windows in modo significativo.