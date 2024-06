Microsoft difende la sua funzione Recall di Windows 11 ma non convince

La funzione Recall di Windows 11 - destinata a diventare un'abilità fondamentale per i PC Copilot+, consentendo una ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale nella cronologia delle attività del sistema - continua a suscitare polemiche e la recente difesa della funzionalità da parte di Microsoft probabilmente non placherà i nervi di nessuno.

O pelomeno è l'idea che ci siamo fatti dai commenti pubblicati da The Register e scritti Jaime Teevan, chief scientist e technical fellow di Microsoft Research, in un'intervista a una conferenza sull'intelligenza artificiale con Erik Brynjolfsson, direttore dello Stanford Digital Economy Lab.

Brynjolfsson ha osservato che dopo la rivelazione di Recall da parte di Microsoft, c'è stato un "contraccolpo contro tutte le sfide alla privacy".

Per riassumere brevemente, nel caso vi siate persi le preoccupazioni su questa funzione, essa si trova in Windows 11 e scatta regolarmente screenshot di tutto ciò che state facendo. Queste immagini possono essere ricercate dall'intelligenza artificiale in un secondo momento, in modo da scoprire ogni tipo di informazione utile, e non c'è dubbio che sia utile.

Il timore è che Recall rappresenti un'arma a doppio taglio: da un lato la comodità di una ricerca superpotente di tutta la cronologia di utilizzo del PC, dall'altro lo spettro che tutti quei dati finiscano nelle mani di un hacker. Dire che ci sono molti problemi di sicurezza e di privacy per quanto riguarda l'implementazione della funzione AI sarebbe un enorme eufemismo.

Brynjolfsson ha quindi incoraggiato Teevan ad affrontare questi problemi, dicendo: "Quindi, parla dei vantaggi e degli svantaggi dell'utilizzo di tutti questi dati e di alcuni rischi che ne derivano, ma anche di alcune opportunità".

Una domanda equilibrata, ma Teevan ha scelto di ignorare completamente la parte "negativa" dell'equazione e di parlare solo in termini vaghi ed evasivi. Ha detto: "Sì, è un'ottima domanda, Erik. L'importanza dei dati è emersa anche nel corso della mattinata. E la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in cui ci troviamo sta davvero cambiando il modo in cui comprendiamo i dati".

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Ha poi parlato dell'utilizzo dei dati da parte delle aziende, prima di affrontare l'aspetto dei consumatori: "Anche come individui, abbiamo dati importanti, i dati con cui interagiamo continuamente, e c'è l'opportunità di iniziare a pensare a come farlo e a cosa significa essere in grado di catturarli e utilizzarli. Ma naturalmente stiamo ripensando al significato dei dati e a come li usiamo, a come li valutiamo, a come vengono utilizzati".

Una risposta ondivaga e, francamente, non molto utile.

Imperterrito, Brynjolfsson ha tentato un approccio specifico per cercare di attirare il capo scienziato di Microsoft Research a commentare in modo significativo tutte le preoccupazioni sollevate da Recall.

Ha chiesto: "È memorizzato localmente? [Supponiamo che io attivi Recall, e non so se posso farlo, ma quando si ha a disposizione una cosa del genere, sarei preoccupato che tutti i miei file personali finiscano nel cloud, in Microsoft o in qualsiasi altro posto. Li conservate in locale?".

In questo caso, però, la risposta è facile, poiché Microsoft ha già chiarito che i dati vengono memorizzati solo a livello locale.

Teevan ha risposto: "Sì, sì, quindi questo è un aspetto fondamentale a cui noi come azienda teniamo molto: la protezione dei dati. Recall è una funzione che cattura le informazioni. È una funzionalità locale di Windows, nulla va nel cloud, tutto viene memorizzato localmente".

(Image credit: Unsplash / Anthony Riera)

Analisi: Non serve pensare, bisogna agire

Ovviamente è bello sentire rassicurazione, ma come già detto, le abbiamo già sentite e non sempre è andata a finire come sperato. Non sono state sollevate questioni particolarmente spinose e Teevan non ha colto alcuna opportunità per affrontare in modo proattivo alcune delle critiche rivolte a Recall negli ultimi tempi.

Il messaggio, per quanto vago, consisteva nel "riflettere" sul modo in cui acquisiamo e utilizziamo i dati, ma con Recall in procinto di essere lanciato nei PC Copilot+ alla fine di questo mese, è un po' tardi per riflettere ancora. Non è così? Questi dispositivi sono in procinto di essere rilasciati e Recall sarà utilizzato in modo molto concreto su alcune (o molte) di queste nuove macchine, con alcune delle preoccupazioni menzionate riguardo a come potrebbe andare male.

Come sottolinea The Register, alcuni si stanno preoccupando delle implicazioni legali: gli avvocati potrebbero sfruttare i dati di Recall su un PC contro qualcuno (potendo accedere a tutti i tipi di messaggi passati, anche a quelli che si cancellano automaticamente dopo la lettura). Un ente di tutela della privacy sta già indagando sulla funzione prima del suo rilascio. E gli esperti di sicurezza stanno lanciando segnali di allarme a destra e a manca, preoccupati per il fatto che Recall potrebbe consentire agli hacker di rubare una tonnellata di dati sensibili, apparentemente in modo molto semplice e rapido, se il PC viene sfortunatamente compromesso.

A parte tutto questo, il nostro problema principale riguarda l'impostazione di un PC Copilot+ e le carenze di Recall. Il metodo per far passare la funzione all'utente di Windows 11 durante l'installazione sembra goffo e come se fosse stato creato per consentire alle persone di lasciarla attiva per impostazione predefinita, molto probabilmente (se non capiscono cosa viene chiesto loro, il che potrebbe essere il caso degli utenti meno esperti di tecnologia).

Ci sono molte domande da porsi e, per quanto ne sappiamo, Microsoft non le sta affrontando. L'affermazione "tutto viene mantenuto a livello locale e tutto andrà bene" non tiene conto di una miriade di problemi.

Sebbene a questo punto sembri improbabile che il serbatoio di dati Recall possa cambiare rotta in modo significativo - siamo così vicini al lancio - possiamo sperare che almeno Microsoft affronti i problemi legati alla configurazione. A nostro avviso, Recall deve essere disattivato per impostazione predefinita, a meno che l'utente di Copilot+ non decida con cognizione di causa di attivarlo.

Il modo in cui viene gestita l'impostazione della funzione in questo momento non è sufficiente e questa è una mancanza che sta alla base di tutte le altre preoccupazioni: un problema alla radice che deve essere affrontato, e speriamo che lo sarà. Incrociamo le dita. Abbiamo contattato Microsoft per un commento.