Star Wars: Beyond Victory è il nuovo gioco in realtà mista per Meta Quest

Durante lo Star Wars Celebration 2025 in corso a Tokyo, Lucasfilm e Industrial Light & Magic hanno finalmente svelato ulteriori dettagli su Star Wars: Beyond Victory - A Mixed Reality Playset, una nuova esperienza VR e AR dedicata all’universo di Guerre Stellari in arrivo su Meta Quest 3 e 3S.

Ambientato nel periodo di Solo: A Star Wars Story, Beyond Victory sarà suddiviso in tre modalità distinte: Adventure, Arcade e Playset. Nella modalità Adventure, i giocatori seguiranno la storia di Volo, un giovane aspirante pilota di podracer, accompagnato da Sebulba come mentore. Si tratta di un’esperienza immersiva che richiama i precedenti titoli VR come Tales from the Galaxy’s Edge o Vader Immortal.

(Image credit: Lucasfilm)

La modalità Arcade, invece, sfrutta la realtà aumentata per portare un holotavolo direttamente nello spazio fisico dell’utente, permettendogli di interagire con corse di podracer e altre battaglie iconiche in stile olografico. Infine, la modalità Playset promette di far vivere momenti “da action figure”, osservando da vicino veicoli e personaggi di Star Wars nel proprio ambiente reale.

(Image credit: Lucasfilm)

Secondo l'executive producer Alyssa Finley, Beyond Victory non è solo un gioco, ma un nuovo tipo di esperienza narrativa che fonde mondi fisici e digitali come mai prima d’ora: “Questo Playset è un modo completamente nuovo di esplorare la galassia di Star Wars.”

This new mixed reality experience blends the physical and digital worlds in a way that's unlike anything we've done before

Ha poi aggiunto: “Questa nuova esperienza in realtà mista fonde mondo fisico e digitale in un modo che non avevamo mai esplorato prima”, alimentando ancora di più l'entusiasmo attorno al progetto. Un approccio che ricorda da vicino quello visto in What If…? – An Immersive Story, un altro progetto curato da Industrial Light & Magic per Apple Vision Pro, dove l’utente poteva trovarsi completamente immerso in un altro luogo o vedere battaglie sovrapposte al proprio spazio reale.

Image 1 of 6 (Image credit: Lucas Film) (Image credit: Lucasfilm) (Image credit: Lucasfilm) (Image credit: Lucasfilm) (Image credit: Lucasfilm) (Image credit: Lucasfilm)

A completare l’offerta ci sarà anche la modalità Playset, che promette di far vivere ai fan i propri momenti “Star Wars” in realtà mista, permettendo di osservare e interagire con veicoli iconici dell’universo e personaggi in stile action figure.

Sebbene Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset sia ancora in fase di sviluppo, si tratta chiaramente di uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati da Industrial Light & Magic e Lucasfilm. Quando sarà pronto al lancio, arriverà in esclusiva su Meta Quest 3 e 3S: per ora, non resta che attendere novità sulla data di uscita.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

E per chi possiede un Apple Vision Pro? Magari si potrà convincere Apple, ILM e Lucasfilm a portare l’esperienza anche sul visore da 3.500 dollari. Nel frattempo, se siete a casa, potete dare un’occhiata anche ai nuovi set Lego dedicati alla saga appena annunciati.