WhatsApp, ora si può accedere anche senza smartphone

In un nuovo aggiornamento iOS, WhatsApp sta introducendo un metodo di accesso alternativo che consente agli utenti di effettuare il log-in inserendo la propria e-mail.

Per il momento Meta non ha ancora fatto un annuncio ufficiale dell'aggiornamento. WABetaInfo spiega che questo strumento può essere utile se ci si trova in una situazione in cui non si dispone del servizio cellulare e non si riesce a ottenere il codice tramite un messaggio di testo. La prima volta che si sono visti accenni a questa funzione è stato in una beta all'inizio di novembre. Tuttavia, l'accesso era limitato a poche persone. In futuro, i possessori di iPhone potranno inserire il proprio indirizzo e-mail personale e ricevere un codice di sei cifre per accedere.

Tenete presente che si tratta di un metodo strettamente di backup. Sarà comunque necessario inserire un numero di telefono per creare un nuovo account WhatsApp. 9To5Mac afferma che le e-mail saranno utilizzate solo per "accedere all'account e non saranno visibili ad altri".

Per provare la funzione, gli utenti di iPhone dovranno installare la versione 23.24.70 di WhatsApp per iOS. Da lì, andare alla scheda Impostazioni e selezionare Account, dove si troverà l'opzione di accesso via e-mail. Non si sa se questo aggiornamento sarà esteso anche agli smartphone Android. L'ultima beta di WhatsApp per Android, secondo WABetaInfo, aggiunge un filtro per gli aggiornamenti di stato sulla piattaforma e non molto altro.

Sicurezza in aumento

Questa patch fa parte di uno sforzo continuo di Meta per far crescere ed espandere la sicurezza di WhatsApp. Il 2023 è stato un anno impegnativo per il servizio, che ha visto l'introduzione dello strumento Protect IP Address per ritrasmettere le telefonate attraverso i server aziendali e il supporto per le passkey. In futuro, WhatsApp dovrebbe implementare i nomi utente su Android come ulteriore livello di privacy se qualcuno non si sente a proprio agio nel condividere il proprio nome vero. Non si sa ancora quando verrà implementato. L'ultima volta che ne abbiamo sentito parlare risale a maggio. Presumibilmente, è ancora in fase di sviluppo.