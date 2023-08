WhatsApp, finalmente arrivano le foto in HD

WhatsApp, una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, ha annunciato l'introduzione della possibilità di inviare foto in HD. E, secondo Meta, anche i video riceveranno lo stesso trattamento più avanti.

Secondo l'annuncio diffuso attraverso il canale di trasmissione del CEO di Meta, Mark Zuckerberg, su Instagram, "La condivisione di foto su WhatsApp ha appena ricevuto un aggiornamento. Ora puoi inviarle in HD". La nuova funzione sarà introdotta in tutto il mondo nelle prossime settimane, con la possibilità di inviare foto in HD su Android, iOS o sulla versione desktop. I destinatari sapranno che si tratta di risoluzione HD grazie all'icona evidenziata nella parte superiore dello schermo.

(Image credit: WABetaInfo)

Le foto scattate da WABetaInfo (visibili qui sopra) quando questa funzione era ancora in fase beta mostrano come apparirà la formattazione dopo il lancio ufficiale. Toccando l'icona HD, appariranno due opzioni di risoluzione: qualità standard (1600 x 1052) e qualità HD (4096 x 2692). Le immagini HD continueranno ad avere la crittografia end-to-end per cui WhatsApp è noto.

I destinatari possono scegliere se mantenere la qualità standard o passare alla qualità HD, il che sarà un sollievo per chi dispone di una connessione più lenta. Per coloro che sono preoccupati per i problemi di spazio di archiviazione che potrebbero derivare dall'invio di un numero eccessivo di foto in HD, la qualità standard rimarrà quella predefinita per i mittenti.

Un po' in ritardo

È sorprendente che, con tutti i cambiamenti e gli aggiornamenti della qualità di WhatsApp nel corso degli anni, l'opzione di inviare foto ed eventualmente video in HD sia arrivata agli utenti solo ora. L'invio di foto di alta qualità sembra essere un'opzione non scontata in termini di miglioramenti, ma è meglio tardi che mai.

E non è nemmeno la prima volta che un'azienda trascura una funzione così ovvia e spesso richiesta. Già nell'aprile del 2023, Discord aveva annunciato che avrebbe aumentato il limite di upload da 8MB a 25MB, in risposta al fatto che le immagini e le dimensioni dei file erano diventate più grandi nel tempo.

Inoltre, a differenza di molte altre applicazioni, WhatsApp è un servizio completamente gratuito e non prevede alcun pagamento per la fruizione completa delle sue funzioni.

Ci auguriamo quindi di vedere un numero maggiore di aggiornamenti di questo tipo ai contenuti inviati, per mantenere WhatsApp al passo con i tempi.