Questi sono i miei quattro computer Asus preferiti del CES 2026

Asus produce elettronica di consumo di qualità, che si tratti di laptop, desktop, tastiere, mouse o altri accessori. Inoltre, i brand dedicati al gaming ROG e TUF offrono un eccellente equilibrio tra prestazioni premium e accessibilità economica.

Con una vera e propria ondata di nuovi prodotti annunciati al CES 2026, la gamma Asus potrebbe apparire scoraggiante. Tuttavia, questi sono i quattro computer Asus che meritano davvero la vostra attenzione.

Zenbook Duo

Lo Zenbook Duo dello scorso anno era penalizzato da una scarsa autonomia ma, grazie ai nuovi processori Intel Panther Lake (serie Core Ultra 3), il modello di quest'anno potrebbe avere finalmente la giusta marcia in più, dato che Intel promette fino a 27 ore di durata della batteria in streaming video.

Inoltre, le prestazioni della grafica integrata di Panther Lake sono tali da permettere di utilizzare lo Zenbook Duo per editing video pesanti senza la necessità di una GPU dedicata, a tutto vantaggio di peso, temperature e autonomia. In effetti, lo Zenbook Duo del 2026 è incredibilmente leggero: pesa solo 1,65 kg grazie allo chassis in Ceraluminum, un risultato notevole per un laptop dotato di due schermi OLED.

ROG G1000 Desktop

(Image credit: Future)

Se siete fan della tecnologia AniMe Vision di Asus ROG, questo è il PC desktop per cui vale assolutamente la pena risparmiare. Sarà anche una "bestia" costosa, ma il case del ROG G1000 vanta la nuova tecnologia AniMe Holo sul pannello laterale, portando ologrammi a colori direttamente sul case del vostro computer.

Il ROG G1000 è attualmente progettato per ospitare CPU AMD serie Ryzen 9000, fino al Ryzen 9 9950X3D, e schede grafiche Nvidia GeForce RTX fino alla RTX 5090; tuttavia, Asus ha confermato che il case verrà aggiornato per supportare qualsiasi novità sul fronte CPU e GPU che dovesse arrivare nel corso dell'anno.

Il G1000 monta la scheda madre ROG X870 con supporto fino a 128 GB di memoria DDR5 U-DIMM a 4800 MT/s e dispone di due slot SSD NVMe PCIe 4.0, con modelli preconfigurati che offrono fino a 64 GB di memoria e 2 TB di storage SSD.

ROG Zephyrus G14

(Image credit: Future)

Adoro i gaming laptop da 14 pollici e lo Zephyrus G14 è ora disponibile sia in versione Intel che AMD: c'è n'è per tutti i gusti, a patto di non preferire un portatile gaming più ingombrante (e potente).

All'interno del telaio rinnovato e più sottile che ha debuttato nel 2024, il G14 si conferma un laptop da gioco ultraportatile e snello, destinato a rivelarsi un'autentica potenza grazie ai più recenti processori Intel e AMD e a una grafica dedicata che arriva fino alla Nvidia GeForce RTX 5080.

Con un peso di soli 1,5 kg, lo Zephyrus G14 è addirittura più leggero dello Zenbook Duo, il che è quasi incredibile per un portatile che ospita una GPU dedicata.

TUF Gaming A14

(Image credit: Future)

Il TUF Gaming A14 è uno dei laptop da gioco più leggeri che abbia mai tenuto in mano, e questo non è nemmeno l'aspetto più impressionante del dispositivo. Le versioni precedenti del TUF Gaming A14 vantavano un'autonomia fantastica, arrivando fino a 10 ore di navigazione web. Il modello 2026 alza l'asticella grazie al processore AMD Strix Halo (serie Ryzen AI Max 300) e a una batteria da 73 Wh.

Sebbene il nuovo TUF Gaming A14 non disponga di una scheda grafica Nvidia dedicata, l'APU Strix Halo di AMD offre prestazioni grafiche in grado di rivaleggiare con una RTX 4070 mobile, con il potenziale vantaggio di garantire una durata della batteria superiore.2