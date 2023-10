Qualcomm, il nuovo chip Snapdragon finalmente batte Apple Silicon

Dal lancio di Apple Silicon nel 2020, i chip Mac di Apple hanno dominato il settore dei PC, offrendo una sinergia di potenza ed efficienza che nemmeno i migliori notebook Windows riescono a eguagliare. Oggi, tuttavia, il produttore di chip Qualcomm crede di poter sconfiggere Apple, ma nonostante i risultati siano incoraggianti, c’è ancora molta strada da fare.

Secondo i dati dei benchmark, la nuova 4a generazione di chip Snapdragon 8cx di Qualcomm potrebbe finalmente aver sorpassato gli M1 di Apple. I benchmark del chip Qualcomm evidenziano un punteggio di 1197 sul test a single-core e 9337 sui test multi-core.

Qual è il confronto con gli M1? Questi chip fanno segnare un punteggio di 8315 sui test multi-core, il che significa che l’ultimo modello di Qualcomm ha superato il celebre chip Mac di Apple. La 4a generazione di 8cx vanta 8 core per performance e 4 per efficienza, ossia il doppio di core per efficienza dell’M1 di Apple. Questo potrebbe spiegare il miglior risultato nel test multi-core.

Tuttavia, c’è un evidente problema nei risultati: il chip M1 di Apple la spunta comunque nel test single-core, con un punteggio di 2334. Questo risultato è 2 volte superiore a quello raggiunto nei benchmark dall’ultimo chip Qualcomm, e suggerisce la presenza di un grande divario tra i due prodotti.

Nonostante il test multi-core sia incoraggiante nell’ottica di notebook Windows potenti ed efficienti, ci sono ancora parecchi problemi che Qualcomm deve superare.

Da una parte, il chip Apple M1 ha compiuto 3 anni ed è stato sorpassato dal chip M2, che batte senza problemi la 4a generazione di 8cx nel test multi-core (punteggio: 9741), annientandolo nel test single-core con un risultato di 2589.

Inoltre, Apple sta per lanciare i chip M3, che si prevede saranno un enorme passo in avanti rispetto ai chip M2 grazie ai processi di produzione a 3 nanometri ad alta efficienza. Se il miglior chip di Qualcomm non riesce a battere il chip M2, è improbabile che possa tenere testa al modello M3.

Infine, il principale punto di vendita di Apple Silicon è la sinergia fra prestazioni eccezionali e assorbimento energetico minimo. Con il doppio dei core per le performance, la 4a generazione di 8cx rischia di essere molto più energivora dei chip Apple, prosciugando prima la batteria e aumentando il rumore delle ventole.

Nonostante tutto questo, è incoraggiante vedere Qualcomm impegnarsi per colmare il divario con Apple. Per molti anni, gli utenti Windows non hanno avuto un serio contendente ai rapidi ed efficienti chip di Apple Silicon. Oggi, forse le cose potrebbero cominciare a cambiare.