Volete un MacBook M3? Dovrete attendere il 2024

Se state aspettando con ansia il lancio dei MacBook con i nuovi chip M3 di Apple abbiamo brutte notizie: potrebbero non essere rilasciati prima del 2024. Si tratta di un grosso cambio di rotta rispetto alle precedenti indiscrezioni secondo le quali i nuovi portatili sarebbero dovuti arrivare da un giorno all'altro.

L'idea proviene dall'organo di informazione DigiTimes, che che ha pubblicato report che delinea la roadmap di lancio dei portatili per i prossimi cinque. Nel report, DigiTimes sostiene che Apple "dovrebbe subire un calo significativo delle spedizioni nel 2023, poiché il produttore statunitense prevede di passare a CPU costruite con il nodo 3 nm di TSMC per migliorare le prestazioni nel 2024".

In altre parole, le vendite di MacBook scenderanno nel corso del 2023 perché Apple non ha intenzione di lanciare nuovi portatili prima del 2024.

Questo teoria è in forte contrasto con quanto abbiamo sentito da alcuni leaker e analisti affermati, ma DigiTimes non è l'unica a remare in tal senso.

Confondere le acque

Nel corso dei prossimi mesi Apple avvierà la produzione di chip con il processo a 3 nm di TSMC. Questo processo dovrebbe migliorare sensibilmente le prestazioni e l'efficienza energetica rispetto ai chip M2 a 5 nm dell'attuale linea di MacBook.

Ritardare il lancio dei MacBook con i nuovi chip sarebbe un vero peccato. Sebbene l'M2 sia ancora un chip eccellente, non ha rappresentato un grande passo in avanti rispetto al già ottimo M1. Tuttavia, se l'M3 si rivelasse all'altezza delle aspettative potrebbe portare grandi vantaggi prestazionali sui MacBook.

Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, ha precedentemente affermato che Apple lancerà nuovi Mac con chip M3 nell'ottobre del 2023: tra questi dovrebbero esserci il MacBook Pro da 13 pollici, il MacBook Air da 13 pollici e l'iMac da 24 pollici. Anche MacRumors ritiene che un nuovo Mac sia imminente. Tuttavia, l'analista Apple Ming-Chi Kuo ha contestato questa ipotesi, affermando che nessun nuovo MacBook sarà lanciato prima del 2024.



Del resto le parole di DigiTimes hanno spento gli animi e se quanto afferma fosse vero dovremo aspettare il prossimo anno prima di toccare con mano i primi MacBook M3. Del resto ottobre è quasi finito e non ci sono stati eventi Apple (come previsto da alcune fonti quest'estate) quindi, salvo imprevisti, il lancio dei nuovi portatili Apple dovrebbe avvenire nel 2024.