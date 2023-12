Asus presenta il nuovo Zenbook 14 OLED con CPU Intel Core Ultra 9 alimentata dall'intelligenza artificiale

Sul finire del 2023, con l'arrivo dei primi processori Intel Core Ultra della gamma Meteor Lake, stiamo assistendo al lancio di un buon numero di portatili equipaggiati con CPU AI. Proprio in questi giorni Asus ci ha inviato il refresh dello Zenbook 14 OLED che, secondo il produttore, migliora in termini di peso e dimensioni dello chassis, di display, ha una migliore autonomia e soprattutto una nuovissima CPU Intel Core Ultra 9 alimentata dall'intelligenza artificiale.

Si tratta dei primi portatili equipaggiati con chip Intel dotati di un'unità di elaborazione neurale (NPU). Ciò significa che questi processori alimentano applicazioni di intelligenza artificiale, come ChatGPT e Midjourney, per migliorare in modo massiccio le prestazioni e la produttività.

Image 1 of 4 (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu)

Il nuovo Zenbook 14 OLED è dotato di un display Asus Lumina OLED da 3K migliorato rispetto allo schermo OLED da 2,8K (2880x1800) a 120 Hz del modello 2023, anche se entrambi mantengono un massimo di 600 nit di luminosità. Il nuovo Zenbook è inoltre uno dei portatili più compatti e leggeri della sua categoria, grazie al peso di soli 1,2 kg con un profilo di 14,9 mm.

È dotato di grafica Intel Arc integrata e dispone di uno spazio di archiviazione fino a 1 TB, 32 GB di RAM, WiFi 6E e una selezione di porte ben bilanciata: due porte Thunderbolt 4, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta HDMI 2.1 (TMDS) e un jack audio da 3,5 mm.

Asus e Acer possono finalmente sfidare Apple

Il nuovo computer portatile di Asus non è l'unico ad essere dotato di CPU Core Ultra: anche Acer ha annunciato un laptop simile, l'Acer Swift Go 14. Il laptop in questione è dotato di uno schermo OLED e di uno chassis sottile e leggero. Inoltre, come lo Zenbook 14 OLED è realizzato con il 50% di materiali riciclati post-consumo (PCR).

Se si guarda alle specifiche e alla qualità costruttiva lo Swift Go 14 è chiaramente in competizione con il MacBook Air e per la prima volta, grazie alle CPU Intel Evo, può vantare un livello prestazionale tale da far tremare anche gli ottimi processori Apple M. Come se non bastasse vanta un'autonomia dichiarata di 12,5 ore.

Lo stesso vale per lo Zenbook che abbiamo avuto modo di toccare con mano. I materiali sono premium, lo schermo è un OLED di fascia alta e se le prestazioni della CPU sono valide quanto dichiarato da Intel finalmente potremmo vedere una vera e propria competizione tra portatili Windows e MacBook. Una ventata d'aria fresca in un mercato dominato che negli ultimi anni ha assistito al dominio incontrastato dei portatili Apple.