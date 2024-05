ASUS ExpertBook B9 OLED: il laptop pensato per i per professionisti

Nella giornata di oggi, 23 maggi, ASUS ha presentato il nuovo ExpertBook B9 OLED, un laptop che combina design raffinato, prestazioni e sostenibilità, fissando nuovi standard nel mercato dei dispositivi business. Il laptop, costruito con una lega di magnesio al litio, pesa soltanto 990g, posizionando all'apice tra i portatili più leggeri al mondo.

Il nuovo portatile per professionisti Asus dispone di specifiche di fascia alta e di soluzioni innovative tra cui diverse funzioni IA pensate per migliorare la produttività.

Specifiche

L'ASUS ExpertBook B9 OLED è dotato di Windows 11 Pro e offre diverse configurazioni con CPU Intel Core i7-150U (12 MB cache, fino a 5.4 GHz, 10 core) con vPro Essential, e Intel Core i5-120U (12 MB cache, fino a 5.0 GHz, 10 core) con vPro Essential. Entrambe le soluzioni dispongono di una grafica integrata Intel.

La RAM può arrivare fino a 64 GB di LPDDR5x a 7500 MHz. Lo storage supporta SSD M.2 fino a 2 TB PCIe 4.0, con opzioni da 512 GB, 1 TB e 2 TB. Il display è un OLED 3K da 14 pollici (2880x1800) con rapporto 16:10, anti-riflesso, 400 nits di luminosità e copertura del 100% delle gamme di colori sRGB e DCI-P3.

Le porte I/O includono 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 Thunderbolt™4.0 Type-C, 1 HDMI 2.1, 1 jack audio combo da 3.5 mm, 1 slot Nano Kensington lock, e 1 Mini HDMI per RJ45. Per le videoconferenze, è dotato di una telecamera FHD IR 1080p con Webcam Shield.

La connettività wireless comprende WiFi 6E (802.11ax) dual band 2x2 e Bluetooth® 5.3. L'audio è gestito da 2 speaker, 2 microfoni multi-array con beamforming Intelligo, cancellazione del rumore AI bidirezionale ASUS, Smart amp e certificazione Dolby.

Il laptop pesa solo 990g e misura 31.1 x 21.5 x 1.578 cm. La batteria è una Li-polymer a 3 celle da 63 Wh, offrendo lunga autonomia. Le funzionalità di sicurezza includono slot Nano Kensington® lock, sensore di impronte digitali, Webcam Shield, TPM 2.0 (opzionale) e login NFC.

La tastiera full-size è retroilluminata e resistente agli schizzi fino a 405cc, con un touchpad che include la funzionalità NumberPad. Il laptop supporta ASUS Control Center, ASUS Business Manager e MyASUS, ed è dotato di un alimentatore USB Type-C® da 65 W. Il dispositivo è conforme agli standard EPEA® Gold, ENERGY STAR 8.0, FSC.

Innovazione e portabilità

L'ExpertBook B9 OLED è pensato per i professionisti sempre in movimento. Il suo telaio in lega di magnesio al litio non solo riduce il peso, ma garantisce anche una robustezza certificata dagli standard militari MIL-STD-810H. Questo laptop è progettato per resistere a condizioni estreme, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo.

Con un display OLED 16:10 e una fotocamera alimentata dall'IA, questo dispositivo non è solo elegante ma anche altamente funzionale. La cancellazione del rumore per un audio cristallino e il processore Intel® Core™ di ultima generazione con piattaforma Intel vPro® garantiscono prestazioni eccellenti, permettendo agli utenti di lavorare efficacemente ovunque si trovino.

IA e produttività

Una delle innovazioni più rilevanti dell'ExpertBook B9 OLED è la chiave Copilot, che fornisce accesso immediato all'assistente AI Copilot di Windows. Questa funzione potenzia la produttività, consentendo agli utenti di ottenere risultati migliori in meno tempo. La chiave Copilot rende più semplice e immediato l'utilizzo di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, migliorando l'efficienza lavorativa quotidiana.

Il laptop è dotato di avanzate capacità di videoconferenza, grazie a un microfono con riconoscimento vocale e cancellazione del rumore, oltre a una telecamera AI che ottimizza l'immagine in base all'ambiente circostante.

Sostenibilità

ASUS ha progettato l'ExpertBook B9 OLED con un forte focus sulla sostenibilità. Il processo di produzione utilizza la tecnica brevettata Thixomolding, che aumenta l'efficienza energetica e riduce gli scarti di produzione. Il laptop è composto fino al 70% da metallo riciclato post-industriale e l'imballaggio è certificato FSC, combinando materiali provenienti da foreste certificate e riciclate.

Il dispositivo è certificato EPEAT Gold e supera gli standard ENERGY STAR® con un consumo energetico inferiore del 43,13% rispetto ai requisiti, dimostrando l'impegno di ASUS verso un futuro più verde. Inoltre, l'ASUS Carbon Partner Services offre opzioni flessibili per compensare l'impronta di carbonio, sostenendo progetti ambientali verificati.

Sicurezza aziendale

L'ExpertBook B9 OLED è progettato per le esigenze del mondo aziendale moderno, offrendo robuste funzionalità di sicurezza. Supporta la piattaforma Intel vPro, che fornisce protezione avanzata per dati e identità, oltre a facilitare la gestione IT con la risoluzione dei problemi a distanza.

La sicurezza biometrica è garantita da un sensore di impronte digitali integrato e da una telecamera IR con riconoscimento facciale. Inoltre, il chip TPM 2.0 opzionale offre ulteriore protezione contro malware e attacchi cibernetici sofisticati.

Disponibilità e prezzi

L'ASUS ExpertBook B9 OLED è disponibile per l'acquisto a partire da oggi, con un prezzo base di 2.199€. Questo dispositivo rappresenta la soluzione ideale per i professionisti alla ricerca di un laptop leggero, resistente e ricco di funzionalità avanzate, senza compromettere la sostenibilità ambientale.