Specifiche trapelate: Nvidia RTX 5090 impressiona, ma la 5080 delude i giocatori

Sebbene ci siano state molte fughe di notizie, indiscrezioni e rapporti riguardanti le prossime schede grafiche di punta RTX 5090 e 5080 di Nvidia, ora abbiamo alcune specifiche definitive grazie a una recente e massiccia fuga di notizie.

Il noto e affidabile leaker di Nvidia kopite7kimi ha pubblicato sul proprio account X (precedentemente noto come Twitter) le specifiche delle prossime schede grafiche Blackwell.

Secondo quanto trapelato, la RTX 5090 utilizzerà presumibilmente la GPU GB202-300 con 21.760 core CUDA FP32 (una diminuzione rispetto ai 24.576 dell'intero chip), un bus di memoria a 512 bit, 32 GB di RAM GDDR7 e un'enorme potenza di 600 W. A quanto pare, utilizza ancora un sistema di raffreddamento a due slot nonostante l'aumento di potenza da 450 a 600 della 4090, il che indica molto probabilmente un sistema di raffreddamento progettato in modo diverso.

Nel frattempo, si dice che la RTX 5080 utilizzerà la GPU GB203-400 con 10.572 core CUDA FP32, un bus di memoria a 256 bit, 16 GB di VRAM GDDR7 e consumerà 400 W di potenza. Il consumo energetico è in aumento rispetto ai 320W della 4080.

Per quanto riguarda la data di uscita ufficiale, Nvidia non ha ancora annunciato nulla, mentre le fughe di notizie sono state per lo più brevi. Una fuga di notizie affermava che le schede sarebbero state lanciate a fine settembre 2024, ma ora sembra improbabile.

Cosa significa questo per i modelli 5090 e 5080?

Le specifiche della RTX 5090 sono a dir poco impressionanti, anche se l'utilizzo di 600 W di potenza mette a dura prova le cose. Si spera che qualsiasi sistema di raffreddamento sviluppato da Nvidia sia in grado di mantenere il funzionamento a livelli ragionevoli (forse quello di Cooler Master sarà all'altezza del compito?). Tuttavia, non risolverà il problema dell'impatto ambientale, per non parlare del prezzo astronomico.

Se le fughe di notizie sono attendibili, la RTX 5080 si preannuncia piuttosto deludente. Il fatto che ci siano solo 16 GB di VRAM per quella che dovrebbe essere una scheda premium è assolutamente una presa in giro. Mi ricorda l'imbarazzante variante RTX 4080 con soli 12 GB di VRAM, che è stata poi "smantellata" dopo le proteste del pubblico.

La cosa peggiore è che la 5080 costerà senza dubbio una cifra da capogiro, ma avrà a malapena più VRAM di una scheda di ultima generazione sottopotenziata. È sconcertante, a questo punto, che Nvidia continui a produrre schede grafiche di questo tipo. Senza contare che il wattaggio è decisamente troppo alto per il livello di prestazioni che sicuramente offrirà, almeno se questa fuga di notizie si rivelasse vera.