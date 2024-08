Serve un alimentatore per la RTX 5090? Cooler Master ne ha uno senza ventola

Anche se la prossima scheda grafica di punta di Nvidia, la RTX 5090, non ha ancora ricevuto prezzi e specifiche ufficiali, né tantomeno una vera e propria data di uscita, ha già un componente compatibile con essa.

L'alimentatoresenza ventola X Silent Edge Platinum 850 di Cooler Master è attualmente in vendita su Amazon al prezzo di 488 dollari. su Amazon per 488 dollari (circa 385 sterline / 750 dollari australiani) ed è naturalmente compatibile con la RTX 4090. Tuttavia, ciò che sorprende è che nell'inserzione viene dichiarata la compatibilità con la RTX 5090, il che è un'impresa non da poco se si considera che non è stato confermato nulla a livello di specifiche.

Ancora più interessante è il fatto che non si tratta di un annuncio di terze parti, ma di un annuncio fatto tramite il negozio ufficiale di Cooler Master e fornito da Amazon, il che dà credito alla veridicità dell'annuncio. Le specifiche dell'alimentatore sono impressionanti: ha una potenza di 850W, è certificato 80+ Platinum, ha un connettore di alimentazione da 12VHPWR e supporta schede grafiche fino a 450W. Utilizza inoltre le ultime specifiche ATX 3.1 e viene fornito con un connettore di alimentazione 12V-2x6 (un tipo di cavo di alimentazione a 16 pin).

Considerando quanto siano all'avanguardia le specifiche dell'X Silent Edge Platinum 850, questo sembra un alimentatore perfettamente adatto alla RTX 5090. Soprattutto se si considera che il connettore di alimentazione 12V-2x6 di cui è dotato potrebbe essere il nuovo standard per le schede della serie 5000 in generale. Potrebbe facilmente essere il miglior alimentatore per PC sul mercato per un bel po' di tempo, fino a quando non troverà un po' di concorrenza, ovviamente.

La RTX 5090 è più che degna di questo alimentatore

Ma cosa rende la Nvidia RTX 5090 un mostro assoluto di scheda grafica (e forse una delle migliori schede grafiche una volta lanciata)? Da quello che sappiamo finora, è basata sull'architettura Blackwell di Nvidia, che potrebbe utilizzare un design a moduli multi-chipset.

Si vocifera anche che la 5090 sarà dotata di un bus di memoria a 448 bit e di moduli di memoria GDDR7 a 28 Gbps, il 33% più veloci rispetto ai moduli di memoria a 21 Gbps della RTX 4090. Secondo altre speculazioni, la scheda di punta della prossima generazione avrà 28 GB di VRAM, una velocità di clock boost di 2,9 GHz, 24.576 core CUDA, 128 MB di memoria cache L2 e un'ampiezza di banda della memoria di 1.532 GB/s.

Ciò che è ancora più interessante è che la RTX 5090 potrebbe non essere la scheda più potente della prossima generazione. Un'altra indiscrezione accenna alla rinascita della RTX Titan come scheda grafica AI. Secondo questa voce, la RTX Titan AI per Blackwell sarà più veloce del 63% rispetto all'attuale GPU di punta, la RTX 4090.