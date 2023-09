Nvidia RTX 5000: indiscrezioni, possibili specifiche e tutto ciò che sappiamo

Stanno già circolando diverse indiscrezioni riguardanti le schede video RTX 5000 di Nvidia e le abbiamo raccolte in questo articolo in modo da delineare un quadro ipotetico di quelle che potrebbero essere le specifiche, il prezzo e la data di uscita delle GPU "Ada Lovelace-Next".

Poiché l'attuale generazione di schede grafiche RTX di Nvidia Lovelace ha riscosso meno successo rispetto alle precedenti RTX 3000 (anche se le offerte di fascia media sono state generalmente eccezionali), forse anche per i prezzi elevati dei modelli di fascia alta, c'è grande attesa per le prossime GPU Nvidia che, si spera, possano offrire prestazioni convincenti senza richiedere l'esborso di cifre assurde.



È ancora presto per dirlo e ci sono ancora molte cose da scoprire sulla gamma RTX 5000, ma in questo articolo parleremo di quello che sappiamo finora su quelle che si prospettano come le GPU più potenti mai prodotte da Nvidia.

Nvidia RTX 5000: Dritti al punto

Cosa sono? La vociferata prossima generazione di schede grafiche RTX di Nvidia

La vociferata prossima generazione di schede grafiche RTX di Nvidia Quanto costano? Al momento non è noto, ma probabilmente il prezzo sarà simile a quello delle GPU Nvidia Lovelace.

Al momento non è noto, ma probabilmente il prezzo sarà simile a quello delle GPU Nvidia Lovelace. Quando saranno disponibili? Ci aspettiamo di vedere le prime schede della serie Nvidia RTX 5000 tra la fine del 2024 o l'inizio del 2025.

Nvidia 5000 series: Ultime notizie

Nvidia 5000 series: Data di uscita

Ovviamente non possiamo sapere con certezza la data di lancio delle RTX 5000, ma possiamo fare alcune speculazioni basate sulla roadmap Nvidia degli scorsi anni e sulle voci che sono emerse nelle ultime settimane.

Per prima cosa, Nvidia tende a seguire una cadenza di 18-24 mesi per il rilascio delle sue schede grafiche e, vista la leggera attenuazione della carenza di chip a livello globale, non ci aspettiamo ritardi degni di nota.

Questo fa sperare che il rilascio della serie Nvidia 5000 avvenga tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, anche se potremmo vedere i primi modelli già a metà del 2024.

Nvidia RTX 5000: Specifiche

Non sappiamo nulla di certo sulle specifiche delle GPU RTX Nvidia serie 5000, se non che saranno basate sull'architettura Nvidia Blackwell, nome in codice ipotizzato fin dall'inizio per il successore di Nvidia Lovelace, sebbene Nvidia le abbia chiamate Lovelace-Next nei materiali di presentazione ufficiali.

Secondo una recente fuga di notizie sul forum cinese di hardware Chiphell, e secondo quanto riportato dal noto leaker online Kopite7kimi, la serie di GPU Nvidia subirà una sorta di scossone nella numerazione. Le presunte varianti di GPU, che saranno al centro sia delle schede grafiche Nvidia che dei migliori laptop da gioco con GPU Nvidia di nuova generazione, includeranno:

GB202: Nvidia RTX 5090 e Nvidia RTX 5090 Ti

Nvidia RTX 5090 e Nvidia RTX 5090 Ti GB203: Nvidia RTX 5080 e nella Nvidia RTX 5080 Ti, forse anche su Nvidia RTX 5070 Ti.

Nvidia RTX 5080 e nella Nvidia RTX 5080 Ti, forse anche su Nvidia RTX 5070 Ti. GB205: Nvidia RTX 5070 e RTX 5060 Ti, e forse su Nvidia RTX 5070 Ti

Nvidia RTX 5070 e RTX 5060 Ti, e forse su Nvidia RTX 5070 Ti GB206: Nvidia RTX 5060 e forse su Nvidia RTX 5060 Ti

Nvidia RTX 5060 e forse su Nvidia RTX 5060 Ti GB207: Nvidia RTX 5050 e Nvidia RTX 5050 Ti

Secondo recenti indiscrezioni, Nvidia starebbe utilizzando un design multi-chiplet module (MCM) seguendo le orme di AMD e Intel. Tuttavia, non è chiaro se questo includerà le GPU della serie Nvidia 5000, dal momento che le indiscrezioni hanno specificato solo la GPU GB100, che è un chip di livello commerciale per server, data center e uso industriale.



Tuttavia, una GPU Nvidia MCM potrebbe fornire un notevole incremento delle prestazioni di gioco e, dato che l'arcirivale AMD sta già utilizzando gli MCM nelle sue GPU, Nvidia non può permettersi di rimanere indietro.

Abbiamo anche visto alcune specifiche presunte per una RTX 5090 dall'utente del forum Chiphell Panzerlied, un leaker abbastanza affidabile. Secondo un post (ora cancellato), la RTX 5090 vanterà alcuni impressionanti aggiornamenti delle specifiche rispetto alla RTX 4090:

Swipe to scroll horizontally Speifiche RTX 4090 RTX 5090 Streaming Multiprocessors 128 192 CUDA Cores 16,384 24,576 Ray Tracing Cores 128 192 Tensor Cores 512 768 Boost Clock 2.52 GHz 2.9 GHz L2 Cache 72MB 128MB Larghezza di banda della memoria 1,008 GB/s 1,532 GB/s

Se queste specifiche sono confermate, la RTX 5090 dovrebbe ottenere una spinta assolutamente massiccia da una generazione all'altra; lo stesso post che ha dettagliato le specifiche afferma che le prestazioni della RTX 5090 sono 1,7 volte più veloci della RTX 4090, il che è davvero sbalorditivo.

Non si sa molto altro su queste GPU: non conosciamo il nodo produttivo, chi si occuperà della fabbricazione (anche se quasi certamente TSMC, come nel caso di Nvidia Lovelace) quanti core e che velocità di clock dobbiamo aspettarci.

Aggiorneremo questa sezione non appena otterremo nuove informazioni.

Nvidia RTX 5000: Cosa ci aspettiamo

Al momento, l'unica cosa di cui siamo certi è che molte cose cambieranno con l'arrivo della serie RTX 5000.

C'è anche la possibilità che vengano rilasciate altre schede Nvidia Lovelace, soprattutto perché non abbiamo ancora visto la Nvidia RTX 4050, quella che potrebbe essere una delle migliori schede grafiche economiche disponibili per i giocatori con un budget molto limitato, sempre che arrivi davvero.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e gran parte dei dati riportati nell'articolo derivano da leak e indiscrezioni, quindi ricordiamo ai lettori di leggere le notizie con un pizzico di scetticismo. Manca ancora molto all'arrivo delle RTX 5000 e nei prossimi mesi vi terremo aggiornati su qualsiasi novità che le riguarda fino al momento del lancio, quando sapremo la verità.