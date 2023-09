Nvidia RTX 5090 "due volte più veloce" della RTX 4090: si chiamerà Titan RTX?

Nvidia GeForce RTX 5090 è la prossima scheda video top di gamma di Nvidia e, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere quasi due volte più veloce della già mostruosa RTX 4090, un guadagno prestazionale che francamente lascia senza parole.

La Nvidia RTX 5090 sarebbe il 70% più veloce della precedente top di gamma - attualmente la migliore scheda grafica per prestazioni sul mercato consumer - grazie ad alcuni importanti aggiornamenti rispetto alla 4090, tra cui un numero significativamente maggiore di core CUDA Core, clock più veloci e una maggiore larghezza di banda della memoria.



Le specifiche e le prestazioni ipotizzate provengono da un post dell'utente Chiphell apparso sul forum cinese Panzerlied, leaker che finora si è rivelato molto affidabile. Il post è stato rimosso subito dopo la sua pubblicazione (cosa non insolita per questo tipo di fughe di notizie), ma non prima che XDA Developers riuscisse a scovare la notizia.

Secondo XDA Developers, il post sostiene che la RTX 5090 potrebbe avere 192 Streaming Multiprocessors (un aumento del 50% rispetto ai 128 della RTX 4090), il che darebbe alla scheda 24.576 CUDA core, 192 ray tracing core e 768 tensor core, sempre che la nuova architettura Nvidia Blackwell rispecchi la struttura delle GPU Nvidia Lovelace.

Inoltre, la RTX 5090 potrebbe essere dotata di una larghezza di banda pari a 1.532 GB/s, un aumento di circa il 52% rispetto ai 1.008 GB/s della RTX 4090, e di 128 MB di cache L2, un incremento del 78% rispetto ai 72 MB della RTX 4090. La RTX 5090 potrebbe anche ottenere un aumento del 15% della velocità di clock, con un clock boost di 2,9 GHz, sensibilmente più alto rispetto ai 2,52 GHz della RTX 4090.

La RTX 4090, di gran lunga la GPU più potente sul mercato consumer in termini di prestazioni ma anche la più costosa, è già più di quanto gran parte degli utenti necessitino se si escludono coloro che si occupano di content creation a livello professionale, quindi non è chiaro perché Nvidia abbia spinto le prestazioni della sua prossima top di gamma così avanti rispetto al suo predecessore.

Si tratta indubbiamente di un primo campione ingegneristico (ammesso che sia reale), quindi queste specifiche potrebbero cambiare drasticamente. Tutto sommato, è meglio rimanere scettici dato che manca ancora molto prima del lancio.



In ogni caso, Nvidia non sembra intenzionata a togliere il piede dall'acceleratore e siamo certi che nel 2024 ne vedremo delle belle.

A che serve una GPU cosi potente?

(Image credit: Future)

Supponiamo per un attimo che le specifiche trapelate e i guadagni di prestazioni previsit siano del tutto legittimi. Ciò solleva una questione: chi ha bisogno di una scheda video cosi potente?

Sebbene la RTX 4090 sia la migliore scheda grafica 4K in circolazione, pochissime persone riescono a sfruttarne a pieno le capacità. Inoltre, è già una delle schede grafiche più costose in circolazione, quindi raddoppiare le sue prestazioni comporterà senza dubbio un forte aumento del prezzo.

Questo significa che la presunta RTX 5090 sarebbe a tutti gli effetti una Nvidia Titan RTX, tranne che nel nome. Giusto per dare un po' di contesto, la prima scheda Nvidia Titan (era Turing) fu commercializzata per i professionisti che lavorano nell'ambito del video editing, del 3D rendering o svolgono altri carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo. Non è mai stata pensata per i giocatori.

La RTX 3090 si avvicinava molto alla linea delle schede per gamer/creator e anche il marketing di Nvidia per la RTX 3090 era molto incentrato sul gaming, quindi è probabile che con questa GPU Nvidia abbia cercato di conquistare due mercati con una sola scheda abbandonando la nomenclatura Titan. Tuttavia la RTX 3090 ha riscosso poco successo tra i giocatori perché pochi potevano permettersela, un problema che continua ancora oggi con la RTX 4090.



Se Nvidia presentasse una RTX 5090 più veloce del 70% rispetto alla 4090, già di livello elitario, avrebbe senso rispolverare la nomenclatura Titan RTX di un tempo, dato che la percentuale di giocatori che potrebbero permettersela sarebbe talmente bassa da non fare statistica.

Non ha molto senso commercializzare una scheda come questa rivolgendosi a un pubblico che quasi certamente non sarà in grado di acquistarla. A conti fatti non ci sono nemmeno giochi in grado di mettere sotto sforzo una GPU simile, motivo per cui siamo convinti che la RTX 5080 potrebbe diventare la scheda video top di riferimento per i gamer che vogliono rimanere in casa Nvidia.

Staremo a vedere!