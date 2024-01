Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super: tutto quello che sappiamo

Dopo mesi di voci e indiscrezioni, Nvidia ha finalmente ufficializzato l'arrivo della GeForce RTX 4070 Ti Super al CES 2024 suscitando l'interesse di tanti utenti in cerca di una soluzione relativamente accessibile e potente. Ora rimane da vedere il modo in cui la prima Ti Super si confronterà con le attuali schede video Nvidia e AMD.

Dopo la Nvidia GeForce RTX 4070 Super, la Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super dovrebbe porsi come punto d'accesso al 4K grazie alle sue ottime specifiche, alla tecnologia innovativa come il DLSS 3.5 e al design maturo della GPU che include i tensore core Nvidia di quarta generazione e i core dedicati al ray tracing di terza generazione, tutti alimentati dall'architettura Nvidia Lovelace.

Dato che manca poco più di una settimana al lancio della nuova GPU, c'è molto da approfondire su ciò che sappiamo di questa scheda e su ciò che speriamo che possa offrire al suo arrivo. In questo articolo abbiamo raccolto tutto ciò che sappiamo sulla prossima scheda video Nvidia.

(Image credit: Future)

Nvidia RTX 4070 Ti Super: dritti al punto

Che cos'è? Una versione potenziata e aggiornata della RTX 4070 Ti

Una versione potenziata e aggiornata della RTX 4070 Ti Quando sarà disponibile? Dal 24 gennaio 2024

Dal 24 gennaio 2024 Quanto costerà? A partire da 799 dollari (prezzi in Euro sconosciuti)

Nvidia RTX 4070 Ti Super: Data di uscita

Secondo quanto annunciato da Nvidia al CES 2024, la Nvidia RTX 4070 Ti Super arriverà il 24 gennaio 2024. L'annuncio è arrivato a una settimana dal lancio della Nvidia RTX 4070 Super, la nostra scheda video preferita del momento per giocare in 1440p e la migliore in assoluto se si guarda al rapporto qualità prezzo.

Inoltre, arriva una settimana prima del lancio della Nvidia GeForce RTX 4080 Super, che è prevista per il 31 gennaio 2024.

Nvidia RTX 4070 Ti Super: Prezzo

La Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super avrà un MSRP statunitense di 799,99 dollari (circa 730€), ovvero lo stesso prezzo della Nvidia GeForce RTX 4070 Ti che sostituisce.

Inoltre, si trova sullo stesso range di prezzo della Radeon RX 7900 XT, quindi si pone in diretta competizione con quest'ultima visto che dovrebbe offrire prestazioni simili.

Dato che la Nvidia RTX 4070 Ti Super non verrà rilasciata in versione Founders Edition, il prezzo di questa scheda è solo un suggerimento e potrà variare in base alle versioni proposte dai partner di Nvidia di terze parti.

In generale, tuttavia, non ci aspettiamo che i prezzi si discostino troppo dall'MSRP di Nvidia, soprattutto se parliamo di versioni non OC o prive di funzionalità aggiuntive come l'illuminazione RGB.

(Image credit: Future)

Nvidia RTX 4070 Super: Specifiche e prestazioni

Fortunatamente, grazie all'annuncio di Nvidia al CES, sappiamo qualcosa in più sulla Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super. La GPU si basa sul processore grafico AD103 (realizzato con processo a 5 nm di TSMC) e sarà caratterizzata da un aumento del numero di core CUDA rispetto ai 7.680 core CUDA della RTX 4070 Ti. Anche se non è ufficiale, le voci di corridoio parlano di un numero di 8.448 CUDA core, il che la colloca circa a metà strada tra la RTX 4070 Ti e la RTX 4080 che dispone di 9.728 CUDA core totali.

La RTX 4070 Ti Super avrà anche un pool di VRAM più ampio, pari a 16 GB GDDR6X, oltre a un bus di memoria a 256 bit, che la renderà più che capace in 4K, soprattutto con la tecnologia di upscaling next-gen DLSS 3.5 di Nvidia. Avrà una larghezza di banda della memoria di 672 GB/s e una potenza di gioco media di 226 W, anche se il suo TGP sarà molto più alto, probabilmente vicino a 285 W.

È probabile che si tratti di una scheda a tre slot e, dato che sarà solo AIB, i produttori di terze parti dovranno scervellarsi per proporre le loro versioni custom. Anche il collegamento a 12VHPWR è praticamente certo, ma questo è un aspetto al quale Nvidia ci ha ormai abituati.

Non possiamo dire molto sulle prestazioni senza aver effettuato un benchmark della GPU, ma guardando ai numeri della RTX 4070 Ti e della RTX 4080, la 4070 Ti Super si collocherà ovviamente tra le due. Tuttavia, la domanda più importante è se sarà in grado di competere con la AMD Radeon RX 7900 XT, soprattutto perché negli ultimi mesi AMD ha ridotto il prezzo della sua penultima GPU di punta, rendendola potenzialmente molto più conveniente per i giochi 4K entry-level grazie ai 20 GB di VRAM sui quali puo contare.

In ogni caso sapremo dirvi di più nella recensione che scriveremo dopo averla testata a dovere con la nostra suite di Benchmark e confrontata con le concorrenti dirette.