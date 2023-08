AMD rinuncia alla fascia alta e punta tutto sulle GPU midrange con RDNA 4

In molti sono preoccupati dal fatto che le schede grafiche AMD di nuova generazione potrebbero essere piuttosto "deludenti". Secondo divere indiscrezioni, l'azienda capitanata da Lisa Su avrebbe abbandonato l'idea di produrre una GPU di fascia alta e si starebbe concentrando sulla fascia media, il che non è necessariamente un male.

Ciononostante, c'è stato un netto calo di entusiasmo legato alle recenti rivelazioni. Il canale YouTube Moore's Law is Dead (MLID) ha realizzato un nuovo video nel quale spiega che l'architettura RDNA 4 potrebbe comunque rappresentare un salto di qualità impressionante, in termini relativi, anche in assenza di un flagship Navi 41.

Innanzitutto dobbiamo sottolineare che le voci secondo le quali non ci sarà una GPU RDNA 4 di fascia alta sono frutto di speculazioni, e dobbiamo trattarle come tali.

Tenendo presente questo, una fonte di MLID sostiene che AMD si stia preparando a produrre due GPU monolitiche (a singolo chip) di fascia media che rimarranno competitive fino al 2025.

Si tratterebbe, almeno in teoria, dei chip Navi 43 e 44 (quest'ultimo è di fascia media inferiore ed è l'equivalente dell'attuale RX 7600). Quindi, per fare il punto della situazione, queste GPU dovrebbero essere molto più potenti rispetto ai modelli di fascia media della serie RX 7000 e potrebbero uscire tra circa un anno. Al contempo, sempre secondo le indiscrezioni, le GPU AMD RDNA 4 saranno abbastanza potenti da competere con la fascia media di nuova generazione di Nvidia nel 2025.

MLID ci ricorda che RDNA 4 utilizzerà un processo di gran lunga superiore (3nm o 4nm) rispetto a RDNA 3 e che la RX 7600 (6nm) è già altamente competitiva con la RTX 4060 nella rasterizzazione (non-ray tracing), anche se quest'ultima viene prodotta a 5nm.

Come dice il leaker, se AMD riuscirà a risolvere i problemi di consumo energetico riscontrati con le GPU RDNA 3, le GPU RDNA 4 potrebbero mettere in seria difficoltà le rivali Nvidia.

Analisi: Non c'è ancora nulla di deciso

Sebbene si parli di possibilità concrete, MLID chiarisce che le specifiche di queste presunte schede grafiche next-gen non sono ancora state definite.

Almeno secondo una delle fonti più attendibili del leaker AMD è ancora in alto mare, anche se un'altra fonte è venuta a conoscenza di una potenziale configurazione: 64 CU (Unità di calcolo) per Navi 43 e 32 CU per Navi 44.

In quest'ultimo caso, si tratta dello stesso numero di CU della RX 7600 e MLID sostiene che il chip Navi 44 di prossima generazione potrebbe essere un equivalente di fascia medio-bassa di quella GPU, ma più veloce di circa il 30%-50% tenendo conto del nuovo processo produttivo, dei guadagni architetturali per RDNA 4 e della VRAM superiore (GDDR7).

Supponendo che AMD riesca a mantenere i prezzi sufficientemente bassi, la RX 8600, o qualunque sia il suo nome, potrebbe essere un'opzione davvero allettante e una degna rivale per le RX 5000 di Nvidia.

In fin dei conti questo è ciò che i PC gamer stanno aspettando da diversi anni: schede grafiche di fascia media/entry-level con un eccellente rapporto qualità-prezzo. MLID sottolinea anche che parte del motivo per cui le GPU RDNA 4 di fascia alta sono state (apparentemente) accantonate sta nel costo di produzione elevato che porterebbe inevitabilmente a un prezzo di vendita esorbitante in un periodo storico in cui i giocatori cercano l'esatto contrario, ovvero schede video veloci ma economiche.