Un altro leak sull'Intel Core i5-14600K conferma che sarà una CPU fantastica

Se la notizia che abbiamo riportato ieri sulle presunte specifiche dell'Intel Core i5-14600K vi ha fatto pensare che si tratterà di una CPU promettente, forse la più interessante della gamma Raptor Lake refresh, il leak emerso oggi non farà che rafforzare questa sensazione.

VideoCardz ha evidenziato ben 3 risultati Geekbench per il 14600K che confermano le specifiche trapelate finora (ovvero che la configurazione dei core sarà la stessa del 13600K, ma avrà un boost clock da 5,3GHz, con un aumento effettivo di 200MHz).

Il risultato più interessante apparso su Geekbench, tuttavia, mostra velocità di clock massime che vanno da 5,3GHz fino a 5,7GHz.

Quest'ultimo dato indica che il tester ha usato l'overclocking; in teoria si tratta di un aumento di velocità notevole rispetto al boost predefinito (naturalmente, non possiamo dare per scontato che si tratti di dati reali.)

I punteggi di Geekbench sono in linea con quanto riportato nel leak pubblicato ieri a cui abbiamo fatto riferimento all'inizio e indicano che il 14600K è circa il 5% più veloce in single-core e circa il 10% (o poco più) in multi-core rispetto al suo predecessore. (Anche se alcune fughe di notizie meno recenti hanno suggerito che il dato potrebbe essere più vicino al 15%).



Con l'overclocking a 5,7 GHz il salto di prestazioni si attesta sull'8% in multi-core (e poco più dell'1% per il single-core), il che significa che il chip overcloccato è più veloce del 20% rispetto al 13600K (che funziona a velocità stock, quindi ovviamente non è un confronto corretto, ma è comunque interessante notare le differenze).

Analisi: tempo al tempo

Non è la prima volta che sentiamo dire che i processori Raptor Lake Refresh di prossima generazione potrebbero offrire un potenziale di overclocking impressionante.

Se ricordate, il 14700K - l'altra CPU che siamo più ansiosi di vedere con la 14a generazione, a parte il 14600K - è stato protagonista di una fuga di notizie che ipotizzava una velocità massima di 6 GHz (in overclock). Ricordiamo che si tratta di un processore Core i7 con un clock sensibilmente più veloce rispetto al Core i9-13900K (a velocità predefinite).

Ora, ciò che non sappiamo è l'entità del guadagno di prestazioni che questi overclock potrebbero apportare, per non parlare del raffreddamento utilizzato, ma il potenziale aumento sembra molto interessante stando a quanto trapelato finora.

Stranamente Intel non sta parlando molto dei suoi Raptor Lake Refresh e di rado ha fatto riferimento alle nuove CPU, atteggiamento piuttosto ambiguo considerando che verranno lanciate tra quindici giorni. Tuttavia guardando ai dati emersi finora questi processori saranno tutt'altro che anonimi e potrebbero fare la gioia di molti utenti che cercano una CPU di fascia media con prestazioni elevate e (si spera) un prezzo accessibile.