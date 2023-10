Intel Core i5-14600K potrebbe essere la CPU più interessante della gamma Raptor Lake Refresh

Il processore Intel Core i5-14600K è al centro di una fuga di notizie che, se confermata, lo porrebbe tra i modelli più interessanti della futura gamma Raptor Lake Refresh.

Tom’s Hardware ha riportato un punteggio relativo al presunto test del 14600K condiviso su X (ex Twitter) da Benchleaks, account che come si intuisce dal nome è solito pubblicare i risultati dei benchmark delle nuove CPU.

[GB6 CPU] Unknown CPUCPU: Intel Core i5-14600K (14C 20T)Min/Max/Avg: 5090/5289/5253 MHzCodename: Raptor LakeCPUID: B0671 (GenuineIntel)Single: 2819Multi: 16666https://t.co/xzI9dQ7NRESeptember 29, 2023 See more

Nello specifico il test Geekbench 6 della CPU Intel ha prodotto un punteggio di 2.819 per le prestazioni single-core e 16.666 per quelle multi-core.

Come sottolinea Tom's il 14600K è quasi il 6% più veloce in single-core e l'11% più veloce in multi-core rispetto all'attuale Core i5-13600K,

Inoltre il test svela alcune specifiche tra cui la configurazione del processore da 14 core e 20 thread (come il suo predecessore) e con una potenza massima di poco inferiore ai 5,3GHz.

Analisi: le voci si stanno allineando

Tra le indiscrezioni emerse con l'ultimo leak ce ne sono diverse che si allineano con le fughe di notizie circolate in precedenza sul 14600K. Per cominciare, l'incremento di 200MHz relativo ai P-Core che, secondo le indiscrezioni, sarà presente su tutta la linea Raptor Lake Refresh (alcuni potrebbero variare leggermente da questo valore, ma la maggior parte dovrebbe raggiungere un incremento di 200 MHz).



Un'altra fuga di notizie abbastanza recente ha fornito punteggi Geekbench secondo i quali il 14600K sarà più veloce del 5% e del 17% (in single-core e multi-core) rispetto al 13600K, quindi i valori riportati nel leak - circa il 6% e l'11% - sembrano sovrapponibili a quelli ipotizzati delle precedenti indiscrezioni.

Poiché si tratta di un'unità di prova è possibile che i clock siano più alti, ma siamo così vicini al lancio che probabilmente stiamo guardando ai risultati dei campioni finali di progettazione. Inoltre, come già detto, l'aumento di frequenza ipotizzato fin dall'inizio è proprio di 200 MHz.

Tuttavia questa fuga di notizie, se confermata, farebbe del 14600K uno dei processori più interessanti della famiglia Raptor Lake Refresh, soprattutto perché si tratta del successore di uno dei migliori modelli della precedente generazione.

L'atmosfera generale rimane ancora di incertezza e con tutta probabilità le CPU Intel di nuova generazione rappresenteranno un passo avanti relativamente modesto rispetto agli attuali Raptor Lake. La cosa positiva è che le CPU di fascia media, quelle generalmente più appetibili ai più, sembrano essere le più interessanti (sempre che Intel non decida di alzare i prezzi).