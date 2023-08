Intel Raptor Lake Refresh: i benchmark sono deludenti ma non c'è da preoccuparsi

I processori Intel Raptor Lake Refresh per PC desktop sono nuovamente protagonisti di una fuga di notizie e questa volta abbiamo a disposizione alcuni benchmark che possono darci un'idea (anche se sommaria) di cosa saranno in grado di fare.

I benchmark sono tratti da CrossMark (una suite prodotta da BAPCo per fornire un indicatore delle prestazioni e della reattività delle applicazioni) e i risultati fanno riferimento sia del nuovo Core i9-14900K che al Core i7-14700K.

Come indicato da Tom’s Hardware, il Core i9-14900K ha registrato un punteggio complessivo di 2.265, mentre il Core i7-14700K ha ottenuto 1.980. Possiamo quindi concludere che il top di gamma Core i9-14900K è circa il 14% più veloce del 14700K, almeno in base a questo risultato.

Il 14900K è leggermente più veloce nei singoli test che compongono il benchmark complessivo e, in particolare, è più veloce del 20% nel test di reattività.

I risultati mostrano anche il presunto numero di core delle CPU Raptor Lake Refresh e conferma quanto già emerso in precedenza dalle indiscrezioni, ovvero che il 14700K avrà ben 20 Core di cui 8 core per le prestazioni e 12 core per l'efficienza, 4 in più rispetto all'Intel Core i7-13700K.

Il 14900K dovrebbe riproporre la stessa configurazione del suo predecessore Raptor Lake, che occupa il terzo posto nella nostra guida ai migliori processori (il 13700K è primo, per inciso, per darvi un'idea di quanto siano importanti questi sequel).

Sfortunatamente, i dettagli sulle specifiche forniti da questa fuga di notizie non riguardano le velocità di clock, ma si prevede che le CPU Raptor Lake Refresh avranno frequenze di poco superiori rispetto alle CPU Intel della generazione attuale. Secondo diverse fonti, i processori Intel di 14a generazione saranno mediamente più veloci di 200 MHz su tutta la gamma.

Analisi: Perché non dobbiamo dare troppo peso ai benchmark

Perché non ha senso paragonare i processori Intel di 14a generazione con le loro controparti di 13a generazione? Semplice, perchè se si guarda ai punteggi emersi finora i modelli attualmente in commercio (13 gen) risultano più veloci rispetto ai Raptor Lake Refresh.

Sebbene ciò possa sembrare preoccupante, o addirittura ridicolo, ricordiamo che i risultati evidenziati dal leak provengono da campioni ingegneristici - o almeno questo è ciò che presumiamo - che chiaramente non hanno le stesse prestazioni delle unità che verranno commercializzate. Dopotutto, per ovvie ragioni, è impossibile che Intel rilasci una nuova generazione di processori più lenti della serie precedente.



Per lo stesso motivo, non ha senso fare confronti tra i risultati trapelati e le CPU concorrenti di casa AMD.

Ciò che risulta maggiormente interessante è la nuova configurazione del Core i7-14700K, che aumenta di 4 il numero di core dedicati all'efficienza energetica avvicinandosi (almeno sulla carta) alle prestazioni del futuro top di gamma Intel Core i9-14900K. In realtà, ci aspettiamo che il divario sia un po' più marcato, perlomeno basandoci sui risultati ottenuti dai chip dell'attuale gamma Raptor Lake nei test CrossMark.



Come sempre è buona norma evitare di giungere a conclusioni affrettate quando si parla di fughe di notizie non confermate.

L'altra cosa interessante è che nell'ultimo periodo stanno emergendo sempre più indiscrezioni sui Raptor Lake Refresh (il mese scorso c'è stata una fuga di notizie su Cinebench per il 14700K). Di norma questo accade quando manca poco al lancio di un prodotto, quindi è indicativo del fatto che probabilmente Intel non è troppo lontana dal presentare la sua nuova gamma di CPU. Per ora si pensa a un lancio nel mese di ottobre ma non ci sono conferme da parte di Intel.



Dopotutto, abbiamo appena saputo che l'evento Intel di settembre sarà dedicato alla presentazione dei processori Meteor Lake, i chip per computer portatili che affiancheranno i Raptor Lake Refresh. Speriamo che Intel presenti anche le CPU desktop in occasione dell'evento settembrino, ma onestamente siamo convinti che non li vedremo prima di ottobre.