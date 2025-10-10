PC, prezzi alle stelle in arrivo: la tempesta perfetta tra crisi delle terre rare e nuovi rincari nel 2026

La Cina sta introducendo nuovi controlli sulle esportazioni di elementi delle terre rare

Questi elementi vengono utilizzati nella produzione di un'ampia gamma di componenti per PC

Ciò potrebbe esercitare ulteriori pressioni sui prezzi per i produttori di tali componenti, oltre alle forze di mercato già esistenti che stanno facendo aumentare il costo di unità di archiviazione e RAM

Se non volevate sentir parlare di ulteriori pressioni sui prezzi dei PC e componenti correlati come gli SSD, allora preparatevi – c'è un nuovo pericolo all'orizzonte.

Tom's Hardware riporta che la Cina sta introducendo nuovi controlli sulle esportazioni di elementi delle terre rare che vengono utilizzati nella produzione di molti componenti importanti per i PC.

Questa mossa entrerà in vigore da dicembre 2025 ed è in realtà un'estensione delle regole introdotte ad aprile, che estendono i controlli sulle esportazioni cinesi a elementi come olmio, tulio, erbio, itterbio, europio, terbio e altri.

La Cina afferma che la distribuzione di questi elementi delle terre rare viene rigorosamente controllata per motivi di sicurezza nazionale, e l'esportazione di questi materiali sarà negata per usi nei semiconduttori o nell'industria della difesa.

Non solo, ma anche il know-how tecnico associato su come gli elementi vengono trasformati in magneti rientra nelle nuove regole.

I magneti sono vitali per i prodotti di archiviazione, così come gli elementi delle terre rare relativi alla costruzione di motori per dischi rigidi e anche alle ventole di raffreddamento. Anche i monitor saranno colpiti, con pannelli LCD e retroilluminazioni che utilizzano composti di fosforo contenenti questi minerali delle terre rare.

Tom's Hardware osserva che anche i chip di silicio potrebbero subire una certa pressione in termini di restrizioni sui liquidi di ossido di cerio, che vengono utilizzati nella lucidatura dei grandi wafer che vengono trasformati in processori.

Analisi: L'unica direzione è verso l'alto, per quanto riguarda i prezzi

(Image credit: ShutterStock)

Potrebbero esserci effetti davvero molto diffusi qui, quindi, soprattutto perché la Cina è di gran lunga il più grande fornitore di questi elementi delle terre rare. Se diventa più difficile reperirli, e se i prezzi aumentano per i produttori – o i ritardi nell'ottenere questi materiali colpiscono le linee di produzione – il risultato finale per i consumatori non sarà positivo. Come sempre, ogni volta che si verificano aumenti di prezzo nel processo produttivo, questi costi vengono trasferiti all'acquirente del prodotto, in modo da poter mantenere i margini di profitto.

Ci sono un paio di problemi spinosi qui, il primo è che non è che ci sia una serie di alternative oltre alla Cina per ottenere questi elementi (in particolare alcuni di essi). Anche se alcune aziende hanno già esplorato percorsi diversi, e come nota Tom's Hardware, Western Digital, che produce un'ampia gamma di prodotti di archiviazione, ha avviato un programma per estrarre e riciclare minerali delle terre rare da vecchie unità all'inizio di quest'anno.

Il secondo grave intoppo per gli aspiranti acquirenti di PC è che questo arriva dopo una serie di recenti brutte notizie sul costo degli SSD e dei dischi rigidi in aumento, e anche della RAM di sistema. Con il prezzo di vari componenti in costante aumento, il conto complessivo per l'acquisto (o la costruzione) di un nuovo PC potrebbe iniziare a diventare notevolmente più costoso con l'inizio del 2026 e il suo proseguimento.

Le vendite del Black Friday di quest'anno potrebbero essere ancora più affollate del normale sul fronte PC, poiché le persone cercano di trovare un affare in anticipo rispetto a queste varie pressioni sui prezzi.

