AMD Ryzen 7 8700G e Ryzen 5 8600G pronti a sfidare l'M3 di Apple

Sono trapelati i risultati dei primi benchmark Geekbench delle APU AMD Ryzen 7 8700G e Ryzen 5 8600G che svelano le prestazioni in single e multithread.

L'AMD Ryzen 7 8700G è un'APU Hawk Point da 8 core, 16 thread, 16 MB di L3 e 8 MB di cache L2. Ha inoltre una velocità di clock di base di 4,2 GHz, una velocità di clock boost di 5,1 GHz e un TDP di 65W. Secondo il report di Wccftech , ha ottenuto un punteggio di 2.720 su single-core e 14.326 su multi-core.

A seguire l'AMD Ryzen 5 8600G è un'APU dotata di 6 core e 12 thread con 16 MB di L3 e 6 MB di cache L2. Ha una velocità di clock di base di 4,3 GHz e una velocità di clock boost di 5,0 GHz con un TDP di 65W. In single-core ha raggiunto un punteggio di 2.474 e in multi-core 11.453.

Rispetto alle prestazioni dell'APU corrispondente della precedente generazione, ovvero l'AMD Ryzen 5700G, l'AMD Ryzen 7 8700G ha un incremento del 64% in multi-core e del 37% in single-core. Se paragonato alla stessa stessa CPU, il Ryzen 5 8600G ha un aumento del 50% delle prestazioni in multi-core e del 29% in single-core.

Si tratta di prestazioni davvero impressionanti da parte di queste APU, soprattutto se si considera che il prezzo dei chip è rispettivamente di 329 e 229 dollari. Siamo di fronte a due ottime APU di fascia media di cui il mercato ha disperatamente bisogno.

AMD sfida Apple

Sembra che AMD voglia proporre un'alternativa valida ai chip M3 di Apple, in particolare le APU AMD Strix Point Halo. Ad esempio, si dice che la APU Strix Point Halo più potente abbia 16 core e una GPU RDNA 3.5 con 40 unità di calcolo (CU).

L'unica cosa che potrebbe fermare l'APU Strix Point Halo in termini di concorrenza all'M3 sono le voci secondo cui la produzione è stata posticipata al 2025. Tuttavia, lo Strix Point dovrebbe essere lanciato nel 2024 e ha tutte le carte in regola per impensierire Apple.

Come sempre questa competizione andrà tutta a beneficio degli utenti che presto potranno scegliere di acquistare dei PC Windows con una GPU integrata degna di questo nome.