I fan di ChatGPT lanciano una petizione: rivogliono la voce di Scarlett Johansonn

OpenAI ha ritirato la popolare voce del chatbot "Sky" di ChatGPT dopo che Scarlett Johansson ha espresso la sua "incredulità" per la "strana somiglianza" con la sua voce. Ma i fan della controversa voce dell'app ChatGPT non sono contenti e hanno avviato una petizione per riportarla in auge.

La voce Sky, una delle tante disponibili nell'app ChatGPT per iOS e Android, non è più disponibile dopo che OpenAI ha dichiarato ieri su X (ex Twitter) di aver messo in pausa per rispondere a "domande su come abbiamo scelto le voci in ChatGPT".

Tali domande sono diventate molto puntuali ieri, quando la Johansson ha scritto una dichiarazione infuocata rilasciata alla NPR in cui si dichiarava "scioccata, arrabbiata e incredula" per il fatto che l'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, avrebbe "perseguito una voce dal suono così inquietantemente simile alla mia" dopo che, a quanto pare, aveva rifiutato per due volte di concedere la licenza della sua voce per l'assistente ChatGPT.

OpenAI ha respinto queste accuse, affermando in un post sul blog che "la voce di Sky non è un'imitazione di Scarlett Johansson, ma appartiene a un'altra attrice professionista che usa la sua voce naturale". Ma le pressioni degli avvocati della Johansson, che secondo NPR chiedono risposte, hanno costretto OpenAI a sospendere la voce e i fan non sono contenti.

In un affascinante esempio di quanto alcuni si stiano già affezionando ai chatbot AI, un popolare thread su Reddit intitolato "Petizione per riportare la voce di Sky" include un link a una petizione su Change, che al momento conta oltre 300 firme.

A onor del vero, molti dei commenti e delle firme su Reddit sono precedenti alla dichiarazione di Johansson e alle motivazioni addotte da OpenAI per eliminare l'opzione vocale di Sky nell'app ChatGPT. E ora sembra sempre più probabile che la voce non venga semplicemente messa in pausa, ma che venga invece sospesa a tempo indeterminato.

Ma il thread è comunque un'interessante, e leggermente terrificante, visione della direzione che stiamo prendendo con le voci convincenti dei chatbot AI, sia che siano concesse in licenza da attrici famose o meno. Un commento del Redditor JohnDango afferma che "è stato l'unico bot con cui ho parlato ad avere una 'concretezza' che lo ha fatto sentire un vero passo avanti rispetto ai chatbot", mentre GaneshLookALike ha notato con tristezza che "Sky era piena di calore e compassione".

Quella voce, che anche noi abbiamo trovato una delle opzioni più convincenti di ChatGPT, è ora in secondo piano mentre il caso va avanti.

Quale sarà il prossimo passo per la voce Sky di ChatGPT?

Non sembra che la voce di ChatGPT "Sky" tornerà presto. Nella sua dichiarazione condivisa con NPR, Scarlett Johansson ha detto di essere stata "costretta ad assumere un consulente legale" e a inviare lettere a OpenAI per chiedere come fosse stata creata la voce. Il post sul blog di OpenAI sembra una risposta a queste domande, anche se resta da vedere se sarà sufficiente a tenere a bada gli avvocati.

La Johansson sembra comprensibilmente decisa a portare avanti la questione, aggiungendo nella sua dichiarazione alla NPR che "in un momento in cui siamo tutti alle prese con i deepfakes e con la protezione delle nostre sembianze, del nostro lavoro, delle nostre identità, credo che queste siano questioni che meritano assoluta chiarezza".

Sebbene non ci sia alcun sospetto che OpenAI abbia clonato la voce della Johansson, a marzo la società ha rivelato di aver sviluppato un nuovo sintetizzatore vocale in grado di copiare una voce da soli 15 secondi di audio. Questo strumento non è mai stato reso pubblico a causa delle preoccupazioni su come potrebbe essere usato in modo improprio, e OpenAI ha dichiarato che stava indagando sull'"uso responsabile delle voci sintetiche".

L'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, non ha aiutato la causa della sua azienda, pubblicando semplicemente "lei" su X (ex Twitter) alla vigilia del lancio del modello GPT-4o, che includeva la nuova modalità vocale dimostrata. Sembra un riferimento poco velato al film Her di Spike Jonze, che parla di un uomo che sviluppa una relazione con un'assistente virtuale IA, Samantha, doppiata nientemeno che da Scarlett Johansson.

Per ora, quindi, sembra che i fan dell'app ChatGPT dovranno accontentarsi delle altre voci, tra cui Breeze, Cove, Ember e Juniper, mentre questo affascinante caso va avanti. Inoltre, questo non dovrebbe influire sul lancio dei nuovi e impressionanti poteri vocali di GPT-4o, che OpenAI dichiara di voler distribuire "in alpha all'interno di ChatGPT Plus nelle prossime settimane".