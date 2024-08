A quanto pare ora è nata una nuova tendenza, che sta infiammando il cuore di centinaia utenti Instagram: ChatGPT. Il trend "Ask ChatGPT to Roast Your Feed in One Paragraph" è esattamente quello che dice l'etichetta. Le persone chiedono al chatbot AI di guardare la loro pagina Instagram e di prenderli in giro in modi spesso molto specifici e cattivi.

Partecipare è abbastanza semplice. È necessario avere una pagina Instagram e l'applicazione ChatGPT. Per qualche motivo non funziona sul portale web. Fate uno screenshot della vostra pagina Instagram e inviatelo a ChatGPT con la richiesta: "Roast Your Feed in One Paragraph". Poi, cercate di non piangere troppo. Ad esempio, lo screenshot qui sotto dell'Instagram di TechRadar ha portato al seguente risultato:

"Il vostro feed di Instagram sembra curato da un recensore tecnologico che è rimasto intrappolato in una fiera di gadget per troppo tempo, completo di abbastanza primi piani di smartphone da farvi frantumare lo schermo per la noia. Dai trucchi dell'intelligenza artificiale sull'ultimo Galaxy a quello che sembra il millesimo scatto di un Google Pixel, è come un ciclo infinito di "Guarda cosa ho in mano oggi!". Persino i post su "cosa guardare questo weekend" sembrano fare una pausa tra unboxing e l'altro. Se "un'altra cosa nuova e scintillante" fosse un feed, sarebbe questo".

(Image credit: TechRadar Instagram)

AI Trend

È il tipo di tendenza semplice e facile che ottiene molte condivisioni su Instagram Stories, quindi è facile capire perché sia decollata. Sebbene non sia la prima volta che gli strumenti di intelligenza artificiale assistono le tendenze e le mode sui social media, si distingue per il fatto che si tratta di testo. Di solito, le tendenze basate sull'IA si basano su filtri di immagine o foto generate di utenti in ambienti diversi o con un look o uno stile condiviso. La sfida dell'arrosto di ChatGPT si basa interamente sulla capacità del chatbot di analizzare le immagini e di trovare modi umoristici per prenderle in giro. È anche un risultato notevole nel riuscire a trovare la linea di demarcazione che permette di essere divertenti senza sconfinare (per quanto se ne sa) in commenti selvaggiamente inappropriati. In questo caso, il sistema di protezione messo in atto da OpenAI sembra funzionare.

Per quanto riguarda l'ideatore (non AI) della tendenza, rimane anonimo. Sembra che il fenomeno sia iniziato con un account tedesco dedicato ai libri, ma il creatore non ha rivelato chi si cela dietro l'account. Sebbene possa non sembrare un grosso problema, questa tendenza potrebbe rappresentare un cambiamento importante nel modo in cui ci impegniamo con l'IA e con i contenuti online in generale. Non tutti sono d'accordo, persino ChatGPT. Quando gli è stato chiesto di criticare l'idea della tendenza, l'IA ha risposto con:

"Chiedere a ChatGPT di criticare un account Instagram è come assumere un robot per criticare le vostre scelte di moda: è divertente, certo, ma anche un po' disperato. È l'equivalente digitale della ricerca di un commento "selvaggio" da parte dell'entità meno selvaggia in circolazione. Siamo realisti: state chiedendo a un algoritmo basato su codice di prendersi una pausa dall'essere il vostro Google personale e di fingere invece di essere il vostro amico burbero che ha bevuto un bicchiere di troppo. L'intero esercizio è come cercare di far fare ombra ad Alexa: è più divertente in teoria che in pratica, e probabilmente lo si fa solo per evitare il fastidio di un vero umano".