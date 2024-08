ChatGPT5 sta per arrivare, la data di lancio ormai è vicina

Sono emersiulteriori dettagli sul segreto Project Strawberry di OpenAI , tra cui la data di rilascio prevista e le aree in cui si specializzerà.

Un recente rapporto di The Information cita "due persone che sono state coinvolte nell'iniziativa" e continua dicendo che Project Strawberry potrebbe essere rilasciato quest'autunno ed essere più bravo in matematica e programmazione di qualsiasi chatbot che abbiamo visto finora.

In precedenza si pensava che il Project Strawberry di OpenAI fosse finalizzato alla "ricerca profonda", ovvero alla capacità di eseguire ricerche di follow-up in modo autonomo, senza l'intervento umano. Mentre questo sembra essere ancora vero, l'informazione aggiuntiva che Project Strawberry si occuperà di matematica meglio di quanto abbiamo visto in precedenza è una notizia gradita a molti, dato che il rapporto di ChatGPT con la matematica è stato finora, come dire, difficile? Da un po' di tempo a questa parte, ci sono stati molti meme che mostravano ChatGPT sbagliare semplici problemi matematici, portando molti a chiedersi perché ChatGPT non può fare matematica di base. La ragione degli errori matematici di ChatGPT è da ricercarsi nel fatto che i dati di addestramento non contengono abbastanza informazioni matematiche, il che, come vedremo, potrebbe essere uno dei miglioramenti che Project Strawberry intende apportare.

Il miglioramento della capacità di risolvere le sfide di programmazione è un altro aspetto positivo, ma la portata del Progetto Strawberry va ben oltre la semplice abilità matematica. Nelle dimostrazioni ad altri dipendenti, le persone che lavorano al Progetto Strawbery hanno mostrato come la nuova IA sia capace di sviluppare livelli di pensiero più avanzati che le permettono di risolvere rompicapo come il New York Times Connections, che è un complesso rompicapo di parole.

Il misterioso tweet di Sam Altman sulle fragole. (Image credit: X.com/Sam Altman)

L'amministratore delegato di Open AI, Sam Altman, ha dato il via alle voci sul Project Strawberry quando , il 7 agosto, ha twittato un'immagine di alcune fragole che crescevano in un vaso senza ulteriori spiegazioni se non il testo "Amo l'estate in giardino". Da allora si sono diffuse voci secondo cui OpenAI stava lavorando a un nuovo potente LLLM e aveva mostrato una versione di Project Strawberry a funzionari della sicurezza nazionale.

Non è ancora chiaro quando Project Strawberry sarà rilasciato, ma gli addetti ai lavori pensano che potrebbe essere già in autunno (settembre o ottobre), forse con una versione più piccola che diventerà parte del chatbot ChatGPT in ChatGPT 5. Se Project Strawberry non dovesse entrare a far parte di ChatGPT 5, la sua capacità di produrre dati di qualità superiore potrebbe essere utilizzata per produrre la grande quantità di dati di addestramento di cui avrà bisogno il prossimo LLM di Open AI per ridurre la quantità di allucinazioni (altrimenti note come errori fattuali) a cui è soggetto.

ChatGPT ha recentemente e silenziosamente rilasciato una versione migliorata del suo modello all'avanguardia ChatGPT-4o, che è molto più veloce della versione precedente, portando molti a ipotizzare che il progetto Strawberry fosse proprio questo. Ora sembra però che il progetto sia destinato a dare frutti ancora più interessanti.