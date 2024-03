Apple: rivoluzioneremo il futuro dell'IA generativa

Tim Cook ha trascorso gli ultimi mesi a preparare i fedeli di Apple alla prima incursione dell'azienda nell'intelligenza artificiale generativa (AI) e ha ripetuto più volte che l'azienda è sul punto di lanciare un proprio strumento di AI per competere con aziende del calibro di ChatGPT. Ora, il capo di Apple ha appena lasciato trapelare un altro grande indizio su ciò che possiamo aspettarci di vedere.

Parlando all'assemblea annuale degli azionisti di Apple (via MacRumors), Cook ha affermato che l'azienda "aprirà nuove strade" nel campo dell'intelligenza artificiale generativa, e non si tratta di una promessa vaga che dovremo aspettare anni per vedere realizzata, perché Cook ha detto che avverrà quest'anno.

All'inizio di febbraio 2024, il CEO di Apple ha dichiarato che c'è "un'enorme opportunità per Apple con l'IA generativa". Nella sua ultima telefonata, il CEO di Apple si è dimostrato altrettanto ottimista quando ha annunciato che "crediamo che questo possa sbloccare opportunità di trasformazione per i nostri utenti".

Naturalmente, Cook non è entrato nei dettagli su quali saranno esattamente queste opportunità: senza dubbio preferisce aspettare la Worldwide Developers Conference (WWDC) di Apple a giugno per rivelarlo. Ma ci sono molte aree in cui ci aspettiamo di vedere l'intelligenza artificiale generativa lasciare il segno sui prodotti Apple.

Presto in arrivo su iOS 18

Proprio come Microsoft ha inserito l'intelligenza artificiale Copilot nella sua suite di app proprietarie, ci aspettiamo che Apple faccia qualcosa di simile con il suo modello di intelligenza artificiale. Applicazioni come Pages e Numbers potrebbero ricevere un assistente virtuale per facilitare il lavoro, mentre Apple Music potrebbe ricevere un DJ virtuale simile a quello che Spotify offre attualmente. Al momento si tratta solo di speculazioni, ma non è difficile capire come Apple potrebbe seguire i suoi rivali in queste aree.

C'è però un'altra voce che ha un po' più di conferme: L'intelligenza artificiale potrebbe presto migliorare Siri. L'assistente di Apple è rimasto indietro rispetto ai concorrenti per anni e l'intelligenza artificiale generativa potrebbe dargli il colpo di grazia di cui ha disperatamente bisogno. Secondo Mark Gurman di Bloomberg - che in passato ha fatto trapelare informazioni molto accurate sui piani futuri di Apple - Siri potrebbe ricevere un "grande aggiornamento" con iOS 18 di quest'anno, che potrebbe essere "uno dei più grandi aggiornamenti di iOS - se non il più grande - nella storia dell'azienda".

Ciò significa che Apple ha la possibilità di mettersi finalmente al passo con i suoi rivali quando si tratta di IA generativa e di porre rimedio ad anni di scarse prestazioni di Siri. A pochi mesi dal debutto di iOS 18 alla WWDC, aspettiamo con il fiato sospeso.