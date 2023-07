Apple, i nuovi MacBook / iMac M3 potrebbero arrivare entro fine anno

Dopo mesi di fughe di notizie secondo le quali i chip M3 di Apple non sarebbero arrivati nel 2023, abbiamo un improvviso dietrofront: I processori di nuova generazione dell'azienda di Cupertino potrebbero arrivare quest'anno a bordo dei nuovi MacBook e iMac.

La notizia arriva direttamente da Mark Gurman , noto leaker specializzato in prodotti Apple, che nella sua ultima newsletter Power On parla di un possibile lancio entro "questo autunno" (quindi settembre-novembre). Tra i le papabili novità ci sarebbero anche i nuovi modelli di Apple Watch e iPhone previsti per settembre. L'aspetto più interessante è che le fonti di Gurman prevedono un altro evento lancio nel mese di ottobre, e Gurman ritiene trattarsi dei nuovi Mac con processori M3.

Sulla base di quanto abbiamo visto nel 2023, Gurman ipotizza che tra i nuovi prodotti potrebbero esserci un nuovo iMac e nuovi modelli di MacBook Air e MacBook Pro da 13 pollici. Si tratta di ipotesi ragionevoli, anche se abbiamo ancora qualche dubbio sul fatto che i processori M3 arrivino davvero quest'anno.

Vedremo davvero i chip M3 nel 2023?

Ora, scommettere contro Gurman è un'impresa rischiosa; è un leaker molto affidabile e di norma parla solo se ha notizie certe. Detto questo, il chip M3 di Apple promette un salto generazionale molto più impressionante di quello che abbiamo visto con M2, tanto da poter costituire un serio pericolo anche per i migliori processori Intel e AMD.

Del resto ci sono ancora diverse teorie secondo le quali non vedremo i chip M3 prima del prossimo anno. Le affermazioni di Gurman non alleviano in alcun modo le preoccupazioni sollevate da precedenti fughe di notizie, secondo le quali l'M3 sarebbe stato ritardato specificamente a causa di problemi di produzione presso TSMC, partner di Apple, che a quanto pare non sarebbe stato in grado di soddisfare l'ordine del 2023 per i nuovi processori. Lo stesso Gurman ha fatto notare (in una precedente newsletter) che i chip M3 Pro di fascia più alta non sarebbero sicuramente arrivati nel 2023.

Update: No M3 Mac or iPad for this yearDue to yield issues with TSMC not being able to supply enough of the M3 to Apple, Apple has delayed the release of the M3 until next year.So there will be no M3 Macs and no M3 iPads this year. pic.twitter.com/faL9l7n53sMay 3, 2023 See more

I problemi di produzione di TSMC non sono più un segreto a questo punto, con la carenza globale di chip che sta lentamente migliorando ma che continua a causare rallentamenti nelle catene produttive a livello globale. Le speculazioni del settore hanno suggerito che la carenza potrebbe continuare fino al 2024, quindi non è irragionevole ipotizzare che Apple e TSMC potrebbero effettivamente avere difficoltà a soddisfare la domanda di M3 nel 2023.



Gurman ha ragione quando dice che la cadenza dei rilasci di Apple potrebbe suggerire l'arrivo di prodotti Mac a ottobre, ma non è una garanzia che i chip M3 arrivino davvero entro l'anno. Apple avrebbe presumibilmente voluto far debuttare tali prodotti all'evento WWDC 2023, anche se ovviamente è possibile che avesse in programma di farlo prima che i ritardi si manifestassero.



È inoltre possibile che il lancio di ottobre riguardi l'iMac M2, ancora in sospeso, anche se Gurman aveva precedentemente affermato che la linea di computer desktop all-in-one di Apple avrebbe saltato a pie pari la generazione M2. Non sappiamo a cosa credere, ma speriamo vivamente di vedere un MacBook Air M3 prima della fine dell'anno.

Del resto una mossa simile sarebbe l'ideale per Apple, dato che i processori Intel di nuova generazione per computer portatili rappresentano una seria minaccia per la supremazia del MacBook.