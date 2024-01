L’SSD M.2 da collegare alla macchina fotografica, Dockase Pocket

Se sei un fotografo professionista che cerca una soluzione portatile, veloce e intelligente per trasferire e archiviare le tue foto, il Dockcase Pocket M.2 NVMe SSD Enclosure - Photography Edition potrebbe essere il prodotto che fa per te. Si tratta di un case per SSD in formato M.2 2230 con interfaccia NVMe, che offre prestazioni elevate e funzionalità smart in un design compatto ed elegante.

Il Dockcase Pocket M.2 NVMe SSD Enclosure - Photography Edition è realizzato in metallo e ha dimensioni di 4,5 x 4,5 x 1,5 cm, il che lo rende uno dei case più piccoli sul mercato. L’interfaccia USB-C di cui è dotato arriva a una velocità di trasferimento massimo di 10 Gbps, molto elevata per l’uso con una macchina fotografica e più che sufficiente per trasferire i dati sul Mac o il PC, ma comunque tale da limitare le possibili prestazioni massime dell’SSD M.2 che vorrete inserire. Abbiamo effettuato alcuni test e siamo stati in grado di saturare quasi completamente la banda, arrivando a una velocità di trasferimento di quasi 1 gigabyte al secondo.

Dockcase Pocket M.2 NVMe SSD Enclosure - Photography Edition Pro Velocità di trasferimento file

Monitoraggio live dello stato SSD

Prevenzione della perdita dei dati durante la scrittura

Modalità sola lettura

Design compatto ed elegante

Possibilità di montaggio su treppiede o supporto per smartphone Contro Compatibilità limitata agli SSD in formato M.2 2230

Necessità di acquistare separatamente l’SSD

Prezzo elevato rispetto ad altre soluzioni

L’installazione dell’SSD è semplice e richiede solo di svitare una vite dal fondo e inserire il disco nell’apposito slot. Nella confezione è incluso un piccolo cacciavite e le viti per tenere il modulo M.2 in sede. Potrete installare un modello dalla capacità massima di 2 TB.

Il punto di forza del Dockcase Pocket M.2 NVMe SSD Enclosure - Photography Edition è il suo schermo da 1,3 pollici, che mostra informazioni utili sullo stato e le prestazioni dell’SSD. Il display può mostrare il modello dell’SSD, la vita residua, lo spazio disponibile, la velocità di trasferimento, la temperatura, il voltaggio e il numero di dati letti e scritti. Inoltre, è possibile accedere a diverse opzioni tramite il pulsante laterale, come la modalità di sola lettura, il cambio di lingua, l’aggiornamento del firmware e la personalizzazione dello sfondo. Il display è anche dotato di due fori per vite da 1/4 di pollice, che consentono di montarlo su un treppiede o su una slitta flash, con l’apposito accessorio.

Il Dockcase Pocket M.2 NVMe SSD Enclosure - Photography Edition offre anche una protezione contro la perdita dei dati grazie a un condensatore integrato che mantiene alimentato l’SSD per qualche secondo dopo averlo scollegato, evitando la corruzione dei file. Questa funzione è particolarmente utile per i fotografi che lavorano in condizioni difficili o che devono spostarsi spesso da un dispositivo all’altro. Il condensatore permette anche di attivare la modalità di sola lettura, che impedisce l’eliminazione accidentale o la modifica dei dati importanti.

Il Dockcase Pocket M.2 NVMe SSD Enclosure - Photography Edition è un prodotto di qualità che si distingue da un normale case per SSD per le sue caratteristiche smart e il design raffinato. Si tratta di una soluzione ideale per i fotografi che cercano un SSD portatile veloce, affidabile e facile da usare. Se vorrete usarlo collegato direttamente alla macchina fotografica, dovrete prima assicurarvi che il vostro modello possa usare una memoria direttamente collegata alla porta USB-C della fotocamera.

Il prezzo di 109 dollari è giustificato dalle prestazioni e dalle funzionalità offerte, ma è possibile acquistarlo a un prezzo scontato tramite la campagna Kickstarter.