La fotocamera Lego Retro è il regalo di Natale perfetto per chi ama la fotografia

Siete già in cerca di idee regalo per Natale? Se amate la fotografia sarete contenti di sapere che Lego ha creato il regalo perfetto per i fotografi che hanno anche una passione decennale per i mattoncini colorati: sto parlando del set Retro Camera.

Molti, come il sottoscritto, sono cresciuti nell'epoca pre-smartphone dove giocare con i lego era una delle attività più diffuse e divertenti che si potevano svolgere. Ancora oggi conservo gelosamente alcuni dei miei set lego preferiti e di tanto in tanto ne aggiungo uno alla collezione. Essendo amante del mondo della fotografia non potevo non notare il set lego in questione.

Tra l'altro la Retro Camera fa parte della serie di set 3-in-1 Creator a basso costo, in cui i pezzi inclusi possono essere utilizzati in una qualsiasi delle tre costruzioni, in questo caso una fotocamera reflex, una videocamera o un televisore, e costa solo 19,99€ sul sito Lego.

Questo la renderebbe un regalo di Natale perfetto per grandi e bambini, se non fosse che sarà disponibile solo dal 1 gennaio 2024.

Tra l'altro, la reflex ha alcune caratteristiche molto interessanti, come l'obiettivo mobile e la levetta per caricare la pellicola, oltre alla slitta per gli accessori.

Viene fornita anche una cinghia per la fotocamera, due pellicole e sul retro c'è uno sportello che permette di alloggiare il rullino. Sulle pellicole ci sono impresse delle immagini di animali, come giraffe e farfalle, che si possono visualizzare guardando nel mirino. Si tratta di un set estremamente curato, soprattutto in rapporto al prezzo.

Inoltre, se vi stufate della fotocamera, potete sempre smontare i pezzi utilizzati per realizzare una videocamera con sportello estraibile per la pellicola o un televisore analogico.

La Retro Camera non è il primo set a tema fotografico realizzato da Lego - all'inizio di quest'anno c'è stata una collaborazione con Disney per celebrare i 100 anni del gigante dell'intrattenimento con la Walt Disney Tribute Camera (set n. 43240) - ma è senza dubbio il più economico.

Non è possibile effettuare il pre-ordine per la Lego Retro Camera (set n. 31147), che contiene 261 pezzi ed è consigliata a partire dagli otto anni. Per acquistarla sarà necessario attendere il 1° gennaio 2024, data indicata sul sito web di Lego.