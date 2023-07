Sony 70-200mm F4 G II: più piccolo, più veloce e con capacità macro

Sony si è buttata a capofitto nel segmento mirrorless da così tanto tempo che è già alla seconda generazione di obiettivi. Di recente, l'azienda ha presentato la sua cinquantesima lente dedicata alle full-frame della serie Alpha, il Sony FE 70-200mm F4 G OSS II.

Non si tratta di un semplice aggiornamento dello storico FE 70-200 mm f/4 G OSS di Sony che a breve compirà 10 anni, ma di una lente completamente riprogettata. I miglioramenti più evidenti includono un corpo più piccolo, una messa a fuoco macro di livello superiore, una messa a fuoco automatica più rapida e una migliore qualità dell'immagine. Nel complesso si tratta di una lente del tutto nuova e superiore rispetto al modello precedente.

Ora cerchiamo di capire meglio di cosa è capace questo zoom di casa Sony e come è riuscito a migliorare tanto rispetto al vecchio FE 70-200 F4 G OSS.

Incredible close focusing

Gli zoom professionali medio-tele, di norma, vengono associati a eventi e sport, non alla macrofotografia, ma il Sony FE 70-200mm F4 G II punta a cambiare le regole. La messa a fuoco ravvicinata è molto migliorata rispetto al primo modello e Sony parla di una vera e propria novità assoluta, ovvero una capacità di ingrandimento costante di 0,5x a qualsiasi lunghezza focale.

Trattandosi di un obiettivo destinato ai sensori full frame di Sony (36x24 mm), con questo valore si ottiene con una distanza minima di messa a fuoco di 0,26 m a 70 mm e di 0,42 m a 200 mm.

L'obiettivo 70-200 mm F4 II è anche compatibile con i teleconverter 1,4x e 2x di Sony e, abbinandolo a quest'ultimo, l'ingrandimento massimo viene raddoppiato a 1,0x, ovvero a grandezza naturale. Il modello di prima generazione non è assolutamente versatile per la fotografia macro, ma del resto non lo è nessun altro obiettivo di questa categoria.

(Image credit: Sony | Peter Sabol)

Un corpo completamente riprogettato

La costruzione dell'obiettivo rispetta a pieno gli standard delle lenti Professionali firmate Sony, con cinque tasti dedicati per funzioni come il limitatore della gamma di messa a fuoco (compresa una nuova impostazione macro), la messa a fuoco manuale diretta a tempo pieno e la stabilizzazione ottica SteadyShot.

Questo obiettivo è anche più piccolo e leggero del 15% rispetto alla versione originale. Pesa 794 g e misura 149 mm di lunghezza, il che lo rende ancora più adatto ai corpi compatti delle fotocamere mirrorless Alpha di Sony. Se si confrontano le sue dimensioni con quelle del più pesante FE 70-200 mm f/2,8 GM OSS II di Sony appare chiaro che i due obiettivi appartengono a una categoria diversa. La versione f/2,8 ha un peso e delle dimensioni (e un prezzo) che si possono giustificare solo qualora sia veramente necessario avere quello stop in più.

Purtroppo, il barilotto dell'obiettivo si estende quando si regola lo zoom anziché mettere a fuoco internamente, ma Sony afferma che questo tipo di design era necessario per creare un obiettivo così compatto. Per fortuna è presente un tasto di blocco dello zoom che impedisce al barilotto dell'obiettivo di estendersi mentre si è in movimento.

(Image credit: Sony)

Più veloce

Un altro fattore che ha permesso di ridurre le dimensioni dell'obiettivo e al contempo di migliorare la velocità di messa a fuoco è l'utilizzo della nuova tecnologia di messa a fuoco lineare XD di Sony. Si tratta di un sistema basato su quattro motori di messa a fuoco "ad alta spinta" che aumentano la precisione del tracciamento dell'autofocus, anche durante lo zoom, permettendo di ottenere una velocità di messa a fuoco superiore del 20% rispetto alla versione 2014.



La costruzione ottica dell'obiettivo fa uso di una serie di elementi asferici avanzati a bassissima dispersione che sopprimono la distorsione dell'obiettivo e migliorano la nitidezza, mentre un meccanismo di apertura a 9 lamelle produce quello che Sony descrive come "squisito bokeh a pieno formato".

Il nuovo obiettivo zoom compatto e versatile ha molto senso nell'ecosistema delle fotocamere mirrorless full-frame di Sony, anche se il prezzo è piuttosto alto: 2.000€.

Stiamo testando a fondo questo fantastico zoom e presto pubblicheremo una recensione completa. Continuate a seguirci per saperne di più.