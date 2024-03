Sony 24-70mm f/2.0 si preannuncia l'obiettivo perfetto per i fotografi di matrimoni

Le voci di corridoio indicano che Sony potrebbe presto presentare una lente che, a detta di molti, è sempre stata irrealizzabile, ovvero il primo zoom 24-70mm f/2 mai concepito. Questa lente da sogno, ancora da confermare, potrebbe ridefinire gli standard per gli obiettivi professionali, offrendo una versatilità senza precedenti ai fotografi che si occupano di cerimonie, e non solo!

Canon ha già stupito il mercato con il suo obiettivo zoom a apertura fissa f/2, il RF 28-70mm F2 L USM, ma Sony sembra pronta a fare meglio offrendo una range focale ancora più ampio. Se quanto riportato da Sony Alpha Rumors si rivelasse veritiero, lo zoom Sony con la sua apertura costante f/2 e una gamma di focali che va da 24 a 70mm sarebbe una lente unica nel suo genere e ambitissima da un'ampia platea di fotografi.

Gli zoom 24-70mm f/2.8 sono tra i più popolari per i fotografi di matrimonio ed eventi grazie alla loro incredibile versatilità. Tuttavia, un'apertura più ampia offrirebbe benefici significativi, come una maggiore profondità di campo e migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. La lente 24-70mm f/2 di Sony potrebbe quindi rappresentare un'innovazione significativa, offrendo prestazioni simili a quelle delle lenti prime più luminose e permettendo al contempo di scegliere tra diverse lunghezze focali.

(Image credit: Future)

Sarà vero? Cosa dobbiamo aspettarci?

Anche se fosse vero, una lente del genere avrà un costo proibitivo e, probabilmente, sarà anche molto pesante. Basandosi sull'obiettivo di punta di Canon, possiamo aspettarci che la lente di Sony sia notevolmente più pesante e ingombrante rispetto alla versione FE 24-70mm F/2.8 GM II che pesa 695g. Si prevede infatti che avrà delle dimensioni simili all'imponente Canon RF 28-70mm che pesa la bellezza di 1.4 Kg.

Il costo di questo obiettivo rivoluzionario è destinato a superare quello dell'attuale FE 24-70mm F/2.8, che si aggira intorno ai 2.000€, con stime che suggeriscono un prezzo di partenza di almeno 3.000€. Nonostante il peso e il costo maggiori, la qualità dell'immagine promessa e la versatilità di un obiettivo 'GM' professionale potrebbero giustificare l'investimento per i professionisti alla ricerca della perfezione in ogni scatto.

In conclusione, mentre attendiamo la conferma ufficiale da Sony, l'entusiasmo per questa potenziale innovazione dimostra il costante desiderio di superare i limiti della tecnologia fotografica, offrendo ai fotografi nuovi strumenti per realizzare la loro visione.