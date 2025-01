Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM: nuovo zoom grandangolare per appassionati

Here I have the new 16-28mm lens attached to an EOS R8 camera, and the pair balance really well in the hand.

Canon ha appena lanciato l'obiettivo zoom ultragrandangolare RF 16-28mm F2.8 IS STM, progettato per fotocamere mirrorless full-frame, che ho avuto modo di provare in anteprima durante un evento organizzato dall'azienda.

Con un'apertura massima di F2.8 su tutta la gamma focale, questo obiettivo si propone come un'opzione più compatta ed economica rispetto al modello professionale RF 15-35mm F2.8L IS USM. È pensato per appassionati e utenti di fotocamere Canon full-frame di fascia medio-bassa, come la EOS R8.

Dal punto di vista del design, l'RF 16-28mm condivide la stessa disposizione dei comandi del RF 28-70mm F2.8 IS STM e ha dimensioni quasi identiche, anche se il secondo è più pesante di circa il 10%.

Questo obiettivo si inserisce nella strategia di Canon di offrire zoom ad apertura rapida più accessibili, ideali per i corpi macchina mirrorless più compatti. Con un peso di soli 445 grammi e un prezzo di 1.299 euro, rappresenta una scelta più conveniente rispetto agli obiettivi della serie professionale L.

La giusta misura per gli appassionati

Nonostante il prezzo inferiore rispetto ai modelli professionali, il Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM si presenta come un obiettivo robusto e ben costruito. Realizzato in Giappone, offre una struttura solida con un attacco in metallo sicuro e resistente. L'obiettivo include una ghiera di controllo personalizzabile, un interruttore per la messa a fuoco automatica/manuale e un interruttore per lo stabilizzatore ottico, completando così il set di controlli esterni.

Quando accoppiato con una fotocamera Canon dotata di stabilizzazione interna, come la EOS R6 Mark II, il sistema combinato offre fino a 8 stop di stabilizzazione dell'immagine. Tuttavia, anche senza la stabilizzazione interna, l'obiettivo garantisce una stabilizzazione ottica di 5,5 stop, rendendolo una buona scelta anche per la più economica EOS R8, che ne è priva.

Durante il test, il 16-28mm si è rivelato un partner ideale per la EOS R8, grazie al suo design compatto e ben bilanciato. Anche con la EOS R6 Mark II, leggermente più grande, l'accoppiamento è stato altrettanto armonioso.

Durante il mio breve test pratico, non ho avuto molte opportunità per esplorare a fondo le potenzialità del Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM, ma ho scattato abbastanza immagini campione, sia in formato RAW che JPEG, per formarmi un'idea preliminare delle sue qualità ottiche e delle sue limitazioni.

Ad esempio, a 16 mm con l'apertura impostata su F2.8, i file RAW mostrano chiaramente una notevole distorsione curvilinea e vignettatura ai bordi. Tuttavia, osservando i corrispondenti JPEG elaborati direttamente dalla fotocamera, è evidente il livello significativo di correzione applicato automaticamente per produrre immagini pulite. Questo contrasto tra RAW e JPEG evidenzia quanto il software interno della fotocamera intervenga per migliorare i risultati finali.

Le distorsioni visibili nei file RAW sono indubbiamente marcate, ma l’elaborazione interna della fotocamera nei JPEG fa un lavoro eccellente nel compensarle. Anche con correzioni così significative, l’obiettivo mantiene una nitidezza costante dal centro fino agli angoli, e la vignettatura è gestita in modo convincente. Questo livello di recupero e precisione è notevole, considerando la natura grandangolare dell'obiettivo.

Penso che il pubblico di riferimento di questo obiettivo non sarà troppo preoccupato per le distorsioni tecniche, purché i risultati finali soddisfino le aspettative, e dalle mie prime impressioni sembra proprio che sia così. Durante il test, sono riuscito a scattare selfie nitidi, catturare paesaggi urbani con buona profondità di campo e sfruttare l’ampia prospettiva per semplificare il vlogging, dimostrando la versatilità di questo obiettivo.

Una degna aggiunta alla famiglia Canon RF-Mount?

La gamma di zoom del Canon RF 16-28 mm F2.8 è senza dubbio interessante per la sua versatilità nelle situazioni in cui un'ampia prospettiva è essenziale, come la fotografia di paesaggio, architettura e il lavoro video ultra-wide. Tuttavia, questa versatilità è in parte limitata dalla portata relativamente ristretta dello zoom, che potrebbe non entusiasmare chi cerca maggiore flessibilità.

È vero che il prezzo, sebbene inferiore a quello di un equivalente della serie L, rimane impegnativo. Un’opzione più economica e compatta potrebbe essere combinare gli obiettivi RF 16mm F2.8 STM e RF 28mm F2.8, che insieme offrono una qualità eccellente e un risparmio significativo, oltre a una maggiore portabilità.

Nonostante la nitidezza impressionante e l’apertura luminosa del 16-28 mm, resta il dubbio se questo obiettivo aggiunga davvero qualcosa di significativo al sistema RF per giustificarne il prezzo e l'ingombro. Per gli appassionati potrebbe essere un’opzione sensata, ma per molti, le alternative più specifiche e convenienti potrebbero essere una scelta più allettante.