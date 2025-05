Questo nuovo adattatore Bluetooth è perfetto per i viaggi in aereo (e non solo)

Il nuovo iFi UP Travel è pensato per risolvere due problemi comuni per chi viaggia (magari vi può far comodo qualche VPN): collegare le cuffie wireless ai sistemi di intrattenimento in volo (che spesso richiedono il jack audio) e trasmettere musica a impianti audio o infotainment che non supportano il Bluetooth.

Si tratta di un adattatore Bluetooth bidirezionale, che può essere utilizzato sia per ricevere l’audio dal sistema di bordo verso le cuffie, sia per inviare musica dallo smartphone a un’auto o impianto tramite l’ingresso aux.

Supporta l’ascolto simultaneo su due paia di cuffie, anche se la batteria dura fino a 10 ore, quindi potrebbe non bastare per i voli più lunghi.

Integra anche un microfono con soppressione di rumore ed eco per effettuare chiamate nitide una volta a terra. Perché no.

iFi the friendly skies

Il nuovo iFi UP Travel non è un semplice dongle wireless: è un vero DAC. A differenza di molti adattatori simili, qui il modulo Bluetooth si occupa solo della trasmissione, mentre la conversione audio è affidata a un DAC Cirrus Logic MasterHIFI, affiancato da un sistema di clocking progettato da iFi, lo stesso utilizzato nei DAC portatili più grandi dell’azienda.

Supporta tutti i codec principali, anche se la disponibilità effettiva dipende sempre dal dispositivo a cui lo si collega: aptX Adaptive, aptX HD, aptX Low Latency, LDAC, SBC, AAC e LHDC/HWA. Un dettaglio interessante è la possibilità di cambiare codec manualmente: ideale per passare da una qualità audio elevata durante l’ascolto musicale a un codec a bassa latenza per sincronizzare perfettamente l’audio con i film in volo.

L'iFi UP Travel è in vendita a 99 euro.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

(Image credit: iFi Audio)

Oltre all’UP Travel, iFi ha presentato anche un secondo dispositivo pensato per chi viaggia: si tratta del GO Pod Air, una soluzione dedicata agli audiofili che usano IEM cablati ma desiderano anche la comodità dell’ascolto wireless.

Il GO Pod Air trasmette audio fino a 24-bit/96kHz e supporta tutti i principali codec ad alta qualità, offrendo un’esperienza audio senza compromessi. Sono presenti anche microfoni integrati per le chiamate vocali.

Il prezzo? 249 euro, per un accessorio pensato per chi cerca portabilità, qualità e compatibilità con i propri auricolari di fascia alta.