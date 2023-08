JBL presenta la sua gamma audio 2023: speaker retrò, cuffie e molto altro

JBL ha appena presentato la sua nuova gamma di prodotti 2023 che include una nuova famiglia di speaker Wi-Fi retrò, i nuovi Partybox Ultimate, dei nuovi auricolari BT con tecnologia di conduzione dell'aria e un paio di cuffie con cancellazione del rumore attiva.

Andiamo a vedere nel dettaglio le novità JBL 2023.

JBL Authentics 500, 300 e 200: design vintage, animo moderno

JBL ha presentato la gamma JBL Authentics, una nuova famiglia di speaker che offre prestazioni audio all'avanguardia con un design retrò ispirato al patrimonio del marchio JBL.

JBL Authentics 500 è uno smart speaker Wi-Fi e Bluetooth dotato di tecnologia Dolby Atmos per offrire un’esperienza audio davvero immersiva. JBL Authentics 500 è dotato di 3 tweeter da 1" e 3 woofer midrange da 2,75" che garantiscono un suono cristallino, mentre un subwoofer downfiring da 6,5" offre bassi precisi e potenti. Con una potenza di 270 Watt e tecnologia Dolby Atmos questo speaker offre un'esperienza audio multidimensionale con nuovi livelli aggiuntivi e dettagli più nitidi per ascoltare al meglio la vostra musica preferita.

JBL Authentics 300 è uno speaker portatile ad alte prestazioni pensto per la mobilità e dotato di una batteria integrata con 8 ore di autonomia. Con alti nitidi e bassi profondi, garantisce prestazioni audio eccezionali ovunque ci si trovi, dalla cucina al giardino e persino a una festa all'aperto.

JBL Authentics 300 (Image credit: JBL)

JBL Authentics 200 è la versione più piccola dotata di una coppia di tweeter da 1" e di un woofer full-range da 5" con radiatore passivo downfiring da 6", ancora più pratico da portare sempre con se per ascoltare la musica quando e dove volete.

Integrazione avanzata con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistent

Durante la presentazione JBL ha annunciato una nuova integrazione realizzata in collaborazione con Amazon e Google che fornisce agli utenti l'accesso simultaneo ai loro assistenti vocali sugli speaker JBL Authentics: questa consente di comunicare con Google Assistant o Alexa contemporaneamente e con estrema flessibilità sullo stesso dispositivo, oltre a sfruttare le loro diverse funzionalità, passando da uno all'altro a seconda della diversa attività. Interagendo con l'assistente vocale è possibile riprodurre la propria musica preferita, controllare i dispositivi smart presenti nella propria abitazione, impostare timer e sveglie e molto altro ancora, a mani libere, usando solo la voce. Basta dire "Ehi Google" o "Alexa" per iniziare.

Grazie alla connessione Wi-Fi è possibile ascoltare di tutto, dai podcast alla radio su Internet in alta definizione, oltre a musica in streaming tramite AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM), Spotify Connect e Chromecast built-in. Inoltre, è possibile lasciare la stanza o rispondere a una chiamata senza interrompere la musica.

La funzione di autotuning automatico calibra e adatta le prestazioni audio ogni volta che lo speaker viene acceso, in modo che possiate sedervi e rilassarvi, sapendo che l’audio verrà ottimizzato indipendentemente dalla posizione del diffusore.

Configurando facilmente gli speaker e sfogliando i servizi musicali integrati sarà possibile trovare nuovi brani e artisti attraverso l'app JBL One.

La gamma JBL Authentics è realizzata al 100% in tessuto riciclato, all'85% in plastica riciclata e al 50% in alluminio riciclato. Sarà disponibile in colore nero da metà Settembre 2023 su jblstore.it https://www.jblstore.it e presso i maggiori rivenditori di elettronica.

Il prezzo consigliato è di €629.99 per JBL Authentics 500, €429.99 per JBL Authentics 300 e €329.99 per JBL Authentics 200.

JBL Soundgear Sense

(Image credit: JBL)

JBL ha presentato i suoi primi auricolari open-ear, i JBL Soundgear Sense.

Dotati della tecnologia JBL OpenSound con conduzione d'aria, i nuovi auricolari trasformano l'esperienza di ascolto e stabiliscono un nuovo standard per la qualità audio, mantenendo al contempo una connessione naturale con l'ambiente circostante. Grazie a driver da 16,2 mm dal design unico e a un algoritmo che esalta i bassi, gli auricolari JBL Soundgear Sense promettono una qualità audio elevata.

Gli auricolari a conduzione d'aria si appoggiano comodamente sul padiglione auricolare senza ostruire il canale uditivo. Inoltre, vantano un design e una forma unici per ridurre la dispersione del suono e proteggere la propria privacy. JBL Soundgear Sense assicura una vestibilità sicura e rilassata per un uso prolungato, rendendoli ideali per le attività all'aperto, l'uso in ufficio o per esplorare la città.

Con quattro microfoni integrati, JBL Soundgear Sense offre un'ottima qualità di chiamata, indipendentemente dall'ambiente. Il grado di protezione IP54 garantisce, inoltre, la resistenza a sudore, polvere e pioggia. L'archetto da collo staccabile offre un ulteriore livello di sicurezza durante gli allenamenti più intensi.

Gli auricolari JBL Soundgear Sense saranno disponibili nei colori nero e bianco a partire dalla fine di settembre 2023 su jblstore.it https://www.jblstore.it e presso i maggiori rivenditori di elettronica al prezzo consigliato di €149,00.

JBL Live 770NC e JBL LIVe 670NC

(Image credit: JBL)

Dotate di cancellazione del rumore True Adaptive con tecnologia Smart Ambient e di funzionalità di personalizzazione avanzate, le nuove cuffie JBL Live 770NC e JBL Live 670NC offrono il sound JBL Signature, un audio avvolgente per un’esperienza di ascolto immersiva e di prima qualità, ampliando la gamma JBL Live. È possibile scegliere tra over-ear o on-ear, con un comfort garantito per tutto il giorno e un’ampia gamma di funzionalità.

Oltre al potente JBL Signature Sound dei driver dinamici da 40 mm, le nuove cuffie offrono il coinvolgente JBL Spatial Sound a partire da qualsiasi dispositivo audio wireless. Sarà possibile trasmettere in modalità wireless l'audio di alta qualità con la tecnologia Bluetooth 5.3 e il supporto LE Audio.

Grazie ad un'autonomia fino a 65 ore e alla ricarica rapida che consente di avere 4 ore di riproduzione in più in soli 5 minuti non rimarrete mai a secco e potrete ascoltare la vostra musica dove e quando volete.

Le cuffie JBL LIVE 770NC e JBL LIVE 670NC saranno disponibili su jblstore.it https://www.jblstore.it e presso i maggiori rivenditori di elettronica nei colori nero, bianco, blu e arenaria, rispettivamente ai prezzi consigliati di €179,99 euro e €129,99 euro, a partire dalla fine di settembre.

JBL PartyBox Ultimate

(Image credit: JBL)

JBL PartyBox Ultimate può far affidamento sulle tecnologie JBL Original Pro e Dolby Atmos per offrire la migliore qualità audio possibile. Ma non è tutto, per creare l'atmosfera giusta questo speaker offre un sistema di illuminazione avanzato che si muove in sincronia con il ritmo delle musica. I due driver mid-range ad alta sensibilità e i due tweeter consentono di ascoltare tutti i dettagli dei propri brani preferiti, anche ai volumi più alti.

Nessuno spazio è troppo grande: il JBL PartyBox Ultimate è in grado di far vibrare un ambiente grande quando due campi da basket grazie a una coppia di subwoofer da 9” con bassi potenti che si possono sentire da qualsiasi punto della stanza. Il sistema Dolby Atmos offre un livello di immersività totale facendovi sentire sempre al centro della scena.

Il Partybox Ultimate di JBL offre una serie di effetti speciali per creare l'ambiente giusto tra cui notte stellata, scie luminose e luci stroboscopiche dinamiche. La certificazione IPX4 assicura resistenza agli spruzzi d’acqua e vi mette al sicuro da possibili guasti se decidete di fare un party in piscina o al mare; inoltre, la maniglia e le ruote consentono di spostare facilmente lo speaker.

Le connessioni Wi-Fi e Bluetooth consentono di collegare lo speaker al telefono per il massimo della comodità. Potrete gestire la musica dalle vostre app di riferimento senza il minimo sforzo.

JBL PartyBox Ultimate sarà disponibile su jblstore.it https://www.jblstore.it e presso i maggiori rivenditori di elettronica da settembre 2023 al prezzo consigliato di €1499,00.