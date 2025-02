Beats Powerbeats Pro 2: data di lancio, nuove funzionalità e prezzo

The highly anticipated Beats Powerbeats Pro 2 will launch next week, February 11. That's according to a new report from Bloomberg, which says that the sticker price will be $250 (roughly £219 / AU$349).

This is going to be a really big deal, partly because the new model has been teased for ages, and partly because the second generation will be a very significant upgrade.

Here's what we're expecting to hear next week.

Why we're excited about the Beats Powerbeats Pro 2

La novità più importante delle Beats Powerbeats Pro 2 è il monitoraggio della frequenza cardiaca, una funzione finora offerta da Apple solo sugli Apple Watch, ma che potrebbe arrivare anche sugli AirPods Pro 3. Inoltre, gli auricolari dovrebbero essere in grado di connettersi alle attrezzature da palestra, rendendoli una scelta ideale per gli allenamenti.

Questa nuova generazione sarà dotata del chip H2, lo stesso presente negli AirPods Pro 2, migliorando notevolmente la cancellazione del rumore e introducendo altre funzioni smart. Il modello attuale utilizza ancora il vecchio chip H1, quindi l’aggiornamento potrebbe portare anche a una maggiore autonomia della batteria.

Il design è stato affinato, risultando più sottile e leggero, e sarà disponibile in quattro colori: arancione, beige, lilla e nero.

Nonostante alcune differenze rispetto agli AirPods Pro 2, in particolare l'assenza delle funzioni dedicate alla salute dell'udito, le Powerbeats Pro 2 si preannunciano come i migliori auricolari Beats di sempre. È probabile che diventino rapidamente molto popolari tra gli utenti, soprattutto tra gli sportivi.