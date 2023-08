AirPods Pro 2, ecco le 6 nuove funzioni in arrivo grazie a iOS 17

Manca poco al debutto di iOS 17 e per gli auricolari Bluetooth Apple sono in arrivo tutta una serie di vantaggi per l'audio adattivo, il silenziamento e la disattivazione dell'audio, la commutazione automatica dei dispositivi e la dark mode, a seconda del set di AirPods di Apple che si possiede.

1. Audio adattivo

L'Audio adattivo è una funzione esclusiva di AirPods Pro 2 che fonde le modalità ANC e Trasparenza in un ascolto completo senza soluzione di continuità, progettato per regolare il volume di ciò che state ascoltando in base all'ambiente circostante e, naturalmente, alle vostre interazioni durante la giornata.

Il controllo del rumore si occuperà di eliminare i suoni ambientali estranei (ad esempio, i motori degli aerei, le unità dell'aria condizionata, il traffico in autostrada), assicurandovi di non perdere nessun dettaglio di ciò che invece vorreste sentire.

Un'altra caratteristica specifica degli AirPods Pro 2 è la seguente: con il firmware aggiornato, l'attivazione della funzione Audio adattivo può essere effettuata (dopo aver collegato gli AirPods) aprendo il Centro di controllo, tenendo premuto sul volume e selezionando l'opzione "Adattivo" che unisce Trasparenza e Cancellazione del rumore.

2. Conversation Awareness

La funzione Conversation Awareness fornisce un vantaggio talmente interessante da meritare una voce a sé stante. Questa funzione è in grado di rilevare quando qualcuno sta parlando, abbassando il volume della musica e riducendo il rumore di fondo, migliorando le voci per farvi capire meglio.

3. Volume personalizzato

Il Volume personalizzato merita una menzione perché regola il suono di ciò che viene riprodotto in base alle preferenze personali dell'utente e ai suoni dell'ambiente circostante.

In effetti, l'iPhone è in grado di conoscere meglio il vostro volume di ascolto preferito, adattandosi nel tempo al livello sonoro desiderato.

4. Muta l'audio (e viceversa) con le funzioni on-ear

Questa non è una funzione esclusiva per gli AirPods Pro 2. Premendo lo stelo degli AirPods Pro, AirPods Pro 2 o AirPods 3, è possibile disattivare l'audio durante una chiamata. Questo funziona anche sugli AirPods Max se durante le chiamate si preme il pulsante-slash-dial sul padiglione auricolare destro dietro l'archetto, noto come Corona Digitale.

5. Cambio dispositivo automatico, ma più veloce

Gli AirPods Pro 2 sono in grado di passare automaticamente da un dispositivo Apple all'altro in modo molto più rapido in iOS 17.

6. Dark mode alla massima potenza

Si tratta di una piccola novità, ma quando si collegano gli AirPods a un iPhone con la modalità Dark Mode attivata (da non confondere con l'eccellente modalità Non disturbare dell'iPhone), anche il popup di connessione sarà in modalità Dark Mode.