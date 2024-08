Apple Podcasts: lo streaming diretto è ora disponibile dal browser

Apple è nota per avere un ecosistema molto chiuso, con molte app e servizi che funzionano solo sui dispositivi della mela. Per molto tempo questo è stato vero per l'app Podcasts, ma Apple ha appena compiuto l'insolito passo di aprirla agli utenti di altre piattaforme .

Ma prima che vi dirigiate verso il Google Play Store, non è l'app Podcasts di Apple a essere ora disponibile sul vostro PC Windows o telefono Android. È invece possibile accedere al servizio Podcasts semplicemente andando alla nuova pagina Apple Podcasts.

Qui troverete l'intera libreria di Apple Podcasts da sfogliare. I podcast in primo piano sono evidenziati nella parte superiore della pagina, mentre le varie categorie e gli spettacoli sono elencati man mano che si scorre verso il basso.

Selezionando un podcast si accede alla sua pagina dedicata, dove è possibile vedere tutti gli episodi, leggerne le sinossi o lasciare una recensione. Premendo il pulsante play accanto a un episodio - o il pulsante che appare sulla copertina del podcast nella homepage del sito - si potrà ascoltare il podcast nel browser, con una serie completa di controlli di riproduzione nella parte superiore della pagina.

Apple invita a creare un account o ad accedere con il proprio account Apple per poter "salvare il proprio podcast, seguire gli spettacoli e vedere gli ultimi episodi", ma non è necessario farlo per iniziare ad ascoltare.

Un ecosistema che si sta aprendo

(Image credit: Future)

Non è chiaro cosa abbia spinto Apple a fare questo cambiamento, ma il sito di notizie AppleInsider ha citato Apple per dire che: "Gli utenti possono ora ottenere le funzioni preferite che amano, tra cui la possibilità di sfogliare milioni di spettacoli attraverso una varietà di categorie, accedere alla propria Libreria e alle Top Charts, acquistare abbonamenti premium ai podcast e molto altro ancora".

Secondo AppleInsider, Apple ha sostenuto che il nuovo sistema - in cui un link condiviso si aprirà nell'app Podcasts per gli utenti Apple e sul web per tutti gli altri - migliora il processo di condivisione dei podcast rendendolo più semplice e diretto. Inoltre, Apple ha dichiarato che ci sono vantaggi per i creatori di podcast, poiché gli spettacoli sono ora "accessibili a chiunque abbia un browser web su qualsiasi dispositivo, raggiungendo un pubblico globale più ampio".

A luglio Apple ha reso disponibile per la prima volta sul web la sua app Mappe e, con Podcast che segue le sue orme, ci si potrebbe chiedere se altri servizi Apple diventeranno basati sul web e accessibili anche se non si possiede uno dei dispositivi dell'azienda.

Non possiamo sapere con certezza se seguiranno altri servizi, ma vale la pena tenere gli occhi aperti nel caso in cui appaiano altre crepe nel famoso giardino recintato dell'azienda.