Prime Day 2020, uno dei migliori mouse gaming a un prezzo ridicolo

Primo giorno di sconti dell’ Amazon Prime 2020 ! Oggi Amazon propone ai suoi abbonati una marea di offerte su una vasta gamma di prodotti. Seguite le pagine di TechRadar per scoprire tutte le promozioni e gli sconti speciali.

Aggiornamento: purtroppo l'offerta a €23 su questo mouse è terminata subito, ma è ancora disponibile a poco più di 40 euro, che sono comunque un ottimo prezzo.

Logitech G402 Hyperion Fury a €41,67

Quando arrivò sul mercato, Logitech G402 Hyperion Fury era tra i migliori mouse dedicati al gaming e ancora oggi offre prestazioni di tutto rispetto. Nei due giorni del Prime Day potrete acquistare un mouse che all’uscita costava circa €70 per poco più di 20 Euro. Stiamo parlando di un top di gamma Logitech venduto al prezzo di un mouse dozzinale.

Certo, le specifiche non sono elevate come quelle dei modelli usciti negli ultimi anni, in particolare i 4.000 DPI potrebbero sembrare un limite. Tuttavia, spesso, i mouse vengono utilizzati a valori ben distanti dai 10.000 DPI offerti da certi modelli.

Gli 8 tasti programmabili, il tempo di risposta di 1 MS, i materiali premium e l’ottimo design di Hyperion Fury ne fanno un prodotto ancora validissimo. Ci sentiamo di dire che su questa fascia di prezzo è impossibile trovare di meglio, quindi se siete clienti Amazon Prime e volete comprare un nuovo mouse, che sia per il gaming o per l’utilizzo di tutti i giorni, questa offerta va presa seriamente in considerazione.