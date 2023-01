JBL Reflect Aero vs JBL Endurance Peak II : quels sont les meilleurs écouteurs étanches ?

JBL Reflect Aero Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Les JBL Reflect Aero ont une étanchéité à la norme IP68, une très bonne qualité sonore, des commandes tactiles étonnantes et un ensemble de fonctions fantastiques. De plus, ils sont plus abordables que vous ne le pensez. For Très bonnes performances sonores

L'étanchéité IP68 est efficace

Commandes tactiles étonnantes

Bonne détection intra-auriculaire Against L'ANC est juste ok

Pas le meilleur pour les appels téléphoniques

Les basses sont bizarres

Les écouteurs JBL Endurance Peak II sont presque parfaits pour l'entraînement, mais ils sont un peu légers en termes de fonctionnalités, notamment le mode ambiant, et ne sont pas confortables pendant de longues périodes. For Plutôt abordable

Très bon ajustement

Bonne qualité sonore Against Peu de fonctionnalités

Pas confortable pour les longues périodes d'écoute

La comparaison entre les JBL Reflect Aero et les JBL Endurance Peak II ne consiste pas à déterminer quels sont les meilleurs écouteurs, mais plutôt de savoir lequels sont le mieux adaptés à vos besoins. Après tout, ce sont tous deux des écouteurs très performants qui peuvent supporter les entraînements les plus intenses sans faillir.

Bien qu'ils soient tous deux d'excellents compagnons d'entraînement, l'un d'eux sera forcément plus adapté en fonction de votre budget, de vos besoins en termes de fonctionnalités et de la qualité du son. Le type d'entraînement que vous prévoyez de faire entre également en ligne de compte. Les JBL Reflect Aero sont les meilleurs écouteurs pour la course à pied, tandis que le manque de fonctionnalités des JBL Endurance Peak II, notamment l'absence de mode ambiant, les rend plus adaptés aux activités qui n'impliquent pas de trafic.

Cependant, les tours d'oreille des JBL Endurance Peak II en font l'une des meilleures paire d'écouteurs d'entraînement lorsque la séance de sport exige que vos oreillettes soient très stables, l'escalade par exemple. Quoi que vous recherchiez, ce face à face vous aidera à déterminer lequel de ces deux modèles de JBL est le meilleur choix pour vous.

JBL Reflect Aero vs JBL Endurance Peak II : prix et disponibilité

Ces deux dispositifs JBL correspondent à des secteurs légèrement différents du marché des écouteurs pour le sport. Les JBL Endurance Peak II sont vendus 99,99 euros et leur prix est donc destiné à concurrencer les options plus économiques, même s'ils sont bien meilleurs que la plupart des dispositifs à moins de 100 euros.

En comparaison, le prix de 149,99 euros des JBL Reflect Aero (actuellement en promo à 115 euros sur le site de JBL) les place dans la même catégorie que les modèles de milieu de gamme ou presque haut de gamme comme les Beats Fit Pro. Bien que ces écouteurs d'entraînement de Beats soient meilleurs à certains égards, notamment en ce qui concerne l'annulation active du bruit, ils sont également 80 euros plus chers.

En fait, les deux écouteurs JBL sont très performants pour ce qu'ils font. Mais, lorsqu'on les compare l'un à l'autre, les Endurance Peak II sont beaucoup plus limités en termes de fonctionnalités, mais offrent un tour d'oreille plus stable, tandis que les Reflect Aero ont des ailes plus petites mais sont aussi riches en fonctionnalités que des écouteurs à 200 euros. Et, dépenser ces 50 euros supplémentaires pourrait valoir la peine pour obtenir non seulement le renfort d'applications, mais aussi la suppression active du bruit et, plus important encore, Smart Ambient, c'est-à-dire le mode ambiant/transparent de JBL.

Gagnant : JBL Endurance Peak II ( de justesse)

JBL Reflect Aero vs JBL Endurance Peak II : design

Les performances d'Endurance Peak II sont réduites, celles de Reflect Aero sont complètes.

Reflect Aero a un mode ambiant, Endurance Peak II n'en a pas.

Bien que les deux modèles d'écouteurs intra-auriculaires JBL soient proposés dans trois coloris similaires (noir, bleu et blanc pour l'Endurance Peak II et noir, menthe et blanc pour le Reflect Aero), ils ne pourraient pas être plus différents. Les Endurance Peak II sont grands, encombrants et fonctionnels, tandis que les Reflect Aero sont petits, fins et complets.

Les Endurance Peak II sont dotés de grands tours d'oreille qui les maintiennent en place, même lors des activités les plus extrêmes.

Les Reflect Aero sont dotés de petites ailes qui se glissent dans les plis de l'oreille pour rester en place. Ces ailes, ainsi que les embouts en silicone, peuvent être remplacés par des tailles différentes pour un ajustement plus personnalisé.

En parlant de personnalisation, les JBL Reflect Aero offrent beaucoup plus de possibilités du côté logiciel également. Alors que les Endurance Peak II sont basiques et n'ont pas de support d'application, les Reflect Aero en ont un où vous pouvez non seulement ajuster votre expérience d'écoute mais aussi affiner la gamme de fréquence réelle via un égaliseur à 10 bandes.

Les JBL Reflect Aero sont également dotés d'une fonction active d'annulation du bruit (les Endurance Peak II sont dotés d'une fonction passive d'annulation du bruit décente) et, plus important encore, de Smart Ambient (c'est-à-dire le mode ambiant ou mode transparence), une fonction cruciale qui vous permet d'entendre votre environnement lorsque vous portez les écouteurs, ce qui fait cruellement défaut aux Endurance Peak II et pourrait constituer un obstacle pour ceux qui veulent les utiliser dans un espace public, par exemple pour faire du jogging le long d'une route fréquentée.

N'oublions pas les indices de protection IP de ces écouteurs, qui sont importants pour certaines séances d'entraînement. Les écouteurs Endurance Peak II ont un indice IP67 solide qui les protège des débris et de l'eau, mais ils ne sont pas conçus pour rester immergés très longtemps. En revanche, les Reflect Aero, avec leur indice IP68, sont totalement étanches et peuvent être utilisés pour un grand nombre de sports nautiques (mais sachez que la technologie Bluetooth ne fonctionne pas très bien sous l'eau).

Gagnant : JBL Reflect Aero

JBL Reflect Aero vs JBL Endurance Peak II : performances

Les Reflect Aero ont un son légèrement meilleur mais ont des basses irrégulières.

Les JBL Endurance Peak II ont beaucoup de basses

La qualité sonore est toujours un pilier central de toute paire d'écouteurs, quelle que soit sa taille ou son facteur de forme. Après tout, il n'y a guère de raison d'investir dans une paire si le son n'est pas bon. Heureusement, les Reflect Aero et les Endurance Peak II offrent tous deux une qualité sonore solide, voire incroyable.

Les Reflect Aero sont en fait les plus performants des deux, mais ils souffrent d'une réponse irrégulière dans les basses. Certains morceaux ont des basses puissantes alors que d'autres sont faibles. Heureusement, le reste de la gamme de fréquences est cohérent. Les médiums sont un peu en retrait, ce qui permet d'obtenir un son clair, même s'il est un peu lisse. Et les aigus sont détaillés et clairs, même s'ils sont un peu criards.

Les Endurance Peak II ont non seulement des basses cohérentes, mais c'est aussi la partie la plus importante de la gamme de fréquences. JBL l'a fait intentionnellement pour renforcer la motivation pendant les séances d'entraînement, mais nous préférons un son mieux équilibré. Les médiums sont assez complets, mais les aigus ne sont pas aussi clairs que ceux des Reflect Aero.

La qualité des appels n'est pas aussi importante qu'avec d'autres modèle d'écouteurs mais reste un facteur important. Les deux écouteurs fonctionnent bien lors des appels, même si les Reflect Aero rendent votre voix un peu faible à l'autre bout de la ligne. L'autonomie de la batterie est également une préoccupation secondaire. Les deux paires fournissent plus qu'assez de charge pour la plupart des gens. Les Endurance Peak II ont une autonomie largement suffisante dans l'ensemble, puisque les écouteurs assurent six heures d'utilisation et 24 heures supplémentaires grâce au boîtier de charge. Cependant, les Reflect Aero ont un peu plus d'autonomie, puisque les écouteurs peuvent tenir huit heures avant de devoir être rechargés, tout en disposant de 24 heures de charge supplémentaires dans l'étui.

Gagnant : JBL Reflect Aero

JBL Reflect Aero vs JBL Endurance Peak II : lequel choisir ?

Globalement, les JBL Reflect Aero sont les meilleurs écouteurs. Leur son est légèrement meilleur, leur indice de protection IP est plus élevé et ils sont dotés de plus de fonctionnalités, notamment le mode Smart Ambient.

Les JBL Endurance Peak II sont moins chers et ils sont équipés de tours d'oreille qui maintiennent les écouteurs en place dans les situations extrêmes. Par exemple, si vous prévoyez d'utiliser des écouteurs pour faire de l'escalade, vous n'aurez jamais à redouter que les Endurance Peak II se détachent.

Les deux écouteurs offrent un excellent rapport qualité/prix et remplissent parfaitement leur mission (avec quelques bémols ici et là). Réfléchissez donc au type d'entraînement pour lequel vous voulez des écouteurs et choisissez en conséquence.