The Bear : la saison 2 est enfin disponible en exclusivité sur Disney+

Après une saison 1 acclamée par la critique et les spectateurs, The Bear : sur place ou à emporter revient pour une nouvelle saison en exclusivité sur la plateforme de streaming Disney+.

Cette saison 2 comporte 10 épisodes et voit revenir l’intégralité du casting avec notamment Jeremy Allen White, Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach. On continue d’y suivre les aventures de Carmy, Sydney et Richard pour la rénovation et l’ouverture de leur restaurant. Une aventure semée d’embûches qui les forcera à assumer leurs erreurs du passé et à se fixer des objectifs ambitieux pendant qu’ils poursuivent tous leur évolution personnelle.

Entre permis de construire et entrepreneurs compliqués, ils vont devoir faire preuve d’inventivité et de finesse pour réussir l’ouverture du restaurant et mettre en place des menus dignes de ce nom. Autre changement de taille : toute l’équipe va devoir trouver ses marques et réfléchir à la notion d’accueil et de dépassement de soi. Au fil des épisodes, tous découvriront ce que signifie réellement le mot “service”, que ce soit pour les clients ou pour leurs collègues.

Une bande annonce est d’ores et déjà disponible pour ceux qui souhaitent profiter d’un avant-goût.

Une saison 1 qui a remporté de nombreux prix

Sortie en 2022, les 8 épisodes de la saison 1 de la série ont conquis les critiques. La série a notamment remporté des prix comme l’American Film Institute (meilleur programme télévisé de l’année). Elle a également été récompensée par les syndicats américains des scénaristes (WGA), les producteurs (PGA), l’Association américaine des monteurs de cinéma ou encore le Film Independent Spirit.

Autres récompenses de taille : Jeremy Allen White, qui joue l’un des 1ers rôles de la série, a remporté le prix du meilleur comédien aux SAG Awards, aux Golden Globes et aux Critics Choice Awards.

Un succès qui n’étonne personne, surtout lorsque l’on voit les personnes qui l’ont créée et produite. The Bear est en effet notamment produit par Joanna Calo, connue pour Bojack Horseman et Hiro Murai, connu pour Atlanta.

Pour découvrir la série, rendez-vous dans la rubrique “Star” de Disney+. The Beat est soumis au contrôle parental et ne peut pas être visionné par les plus jeunes.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.