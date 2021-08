Test du Samsung AU7100 Crystal UHD

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon

Le Samsung AU7100 en résumé

Les téléviseurs 4K se dotent aujourd’hui de spécifications impressionnantes qui tentent de séduire des cibles complémentaires, à l’instar des audiophiles et des gamers. Pour autant, le grand public, lui, aura tendance à privilégier un téléviseur abordable, avec une taille d'écran qui ne dénaturera pas ni la chambre, ni le salon. Tout en proposant un panel satisfaisant de modes prédéfinis et d’une mise en avant réfléchie des contenus.

Samsung l'a bien compris, et c'est pourquoi la gamme AU7100 existe.

La liste des points positifs que nous pouvons attribuer à cette série est longue, de la qualité de conception à celle de l’image, en passant par l’interface ergonomique de Tizen. À tous les égards, l'AU7100 répond parfaitement à ces exigences, de sorte que son prix se révèle des plus attractifs. Il y a non pas un mais deux “mais” toutefois : la scène sonore, plus pauvre, et l’upscaling des programmes SD qui souffre plutôt sur l’AU7100.

Reste un écran qui répondra parfaitement aux attentes des téléspectateurs privilégiant les plateformes de streaming vidéo et les chaînes FHD ou 4K. Avec un budget modeste et réaliste, vous disposerez ici d’un téléviseur ultra haute définition qui vous donnera satisfaction pendant plusieurs années.

Prix et disponibilité

Le Samsung AU7100 est d’ores et déjà en vente chez la plupart des enseignes spécialisées. La version de 43 pouces, que nous testons ici, coûte 499,99 €. Si vous recherchez plus grand, il existe des dalles de 50 pouces (599,99 €), 55 pouces (699,99 €), 65 pouces (849,99 €), 75 pouces (1 190 €) et 85 pouces (1 990 €).

A noter que Boulanger propose actuellement des remises de 8 à 14% sur certains modèles tels que les 55 pouces et 75 pouces bénéficiant d’une baisse de prix de 100 €, contre -200 € pour le modèle de 85 pouces .

Design

Cadre remarquablement fin

Les pieds sont assez écartés

6 cm de profondeur

Même les téléviseurs les plus onéreux ont tendance à se montrer prudents en matière de design. Il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'un modèle grand public comme l'AU7100 soit doté d'une conception hors du commun.

L'AU7100 est un téléviseur discret, avec un cadre pratiquement inexistant sur le dessus et les côtés de l'écran. La bordure inférieure, qui héberge le logo Samsung centralisé, n'est pas beaucoup plus grande. Et si vous ne fixez pas votre AU7100 au mur, ses pieds en plastique en forme de boomerang se clipsent à la base et offrent un support minimaliste. Attention : ces pieds s’avèrent relativement éloignés, aussi même avec le modèle le plus “compact” de 43 pouces, vous aurez besoin d'une surface raisonnablement large pour accueillir le téléviseur.

Comme on peut s'y attendre de la part d'un téléviseur conçu pour délivrer un rapport performances-prix assez faible, le Samsung AU7100 est doté de spécifications indispensables mais pas luxueuses. Trois entrées HDMI (et non HDMI 2.1), une entrée USB, une prise Ethernet, une borne d'antenne RF et un emplacement pour carte CI sont prévus ici, tandis que les connectivités sans fil Wi-Fi et Bluetooth 4.2 vous permettront d’accéder aux applications les plus populaires de l’interface. Il y a une sortie optique numérique pour associer votre vieille barre de son - sinon l’un des ports HDMI est compatible eARC pour en accueillir une alternative plus moderne.

L'AU7100 fait partie de la gamme d'écrans Crystal UHD de Samsung et, en tant que tel, c'est un appareil LCD/LED 4K avec un rétroéclairage disposé sur les bords. La qualité d'image est régie par le moteur Crystal Processor 4K de la société. En ce qui concerne le support du HDR, Samsung reste fidèle aux normes dynamiques HLG, HDR10 et HDR10+, mais pas au Dolby Vision.

Smart TV (Tizen)

Livré avec deux télécommandes

Fantastique interface basée sur Tizen

Possibilités de commandes vocales

L'interface Smart TV basée sur Tizen est exploitée par Samsung depuis de nombreuses années. Elle se montre si intrinsèquement correcte qu'elle ne nécessite que des rafraîchissements mineurs pour rester compétitive. Ainsi, si le AU7100 ne s’illustre pas comme le seul téléviseur connecté et abordable de la société, son menu s’impose comme l’un des plus avancés dans cette gamme de prix.

Comme c'est la coutume chez Samsung, l'AU7100 est fourni avec deux télécommandes permettant de naviguer dans l'interface, de parcourir les menus de configuration et ceux des applications mises en avant. L'une de ces télécommandes s’avère toutefois assez désagréable à manipuler, car bon marché et surchargée d’informations. La seconde va aux commandes essentielles et vous la préférerez aisément.

Il n'y a pas de commande vocale intégrée par défaut, mais si votre téléviseur Samsung est associé à un réseau domotique commun, il peut être contrôlé via une enceinte connectée Amazon Alexa ou Google Assistant. Vous pouvez également vous servir de l'application de contrôle Samsung Smart Things, qui brille par sa fluidité - y compris sur cette famille de téléviseurs accessibles.

Qualité de l’image

Des images 4K agréables et convaincantes

Loin d'être le pire moniteur gaming

L'upscaling lutte sur certains contenus

Il est important de garder le prix des Samsung AU7100 à l'esprit lorsque l'on considère les images que ces téléviseurs s’avèrent capables de fournir. Non, il ne s’agit pas des écrans les plus lumineux du marché et non, la puissance de leur upscaling ne vous donnera pas toujours l’impression de visionner du contenu 4K natif.

Pour autant, les programmes 4K sont pris en charge avec un niveau de détails agréable. Lancer The Irishman de Martin Scorsese via Netflix est un véritable plaisir, même si le téléviseur ne peut exécuter Dolby Vision. Les tons de peau, le vieillissement des personnages sont bien retranscrits. Tout comme les couleurs subtilement différenciées, avec de multiples variations disponibles au niveau des ombres, des motifs et des textures.

C'est également le cas pour les tons noirs et blancs, même si la luminosité du AU7100 a du mal à fournir un vrai noir - il y a toujours une impression de contraste assez satisfaisante, cependant. L'équilibre que l'AU7100 atteint en matière de couleurs et de contrastes demeure honoré dans pratiquement toutes les circonstances, le Samsung étant capable de gérer les nuances d'éclairage avec une réelle habileté.

La définition des contours apparaît comme nette, avec un flou inexistant. Le mouvement est également géré avec grande assurance. S’il vous faut un téléviseur abordable pour visionner des films et séries en 4K, le Samsung AU7100 devrait figurer en bonne place sur votre pré-liste d’achat.

La mise à l'échelle du Blu-ray 1080p de Ghost in the Shell fait sortir le Samsung AU7100 de sa zone de confort, sans le disqualifier néanmoins. La palette de couleurs reste étendue et (comme il se doit pour ce type de production) presque affreuse, tandis que les niveaux de détails se montrent respectablement élevés. L’aisance de l'AU7100 à reproduire les tons noirs est pratique ici - cependant, ils se révèlent assez uniformes et manquent de variation.

Tout ce qui sort de l’ultra haute définition ou du Full HD peut en revanche vous décevoir. Le flou existe, notamment en bordure, tandis que les mouvements transposés à l’écran semblent plus hésitants et peu naturels. Les amateurs d’émissions vintage savent déjà qu'ils plisseront les yeux en les regardant via cet écran, plus encore que sur d’autres modèles dits abordables.

L’AU7100 se distingue tout de même comme un moniteur gaming très performant, même si les propriétaires de consoles next-gen chercheront probablement une alternative plus haut de gamme dotée de ports HDMI 2.1. L’input lag de ce téléviseur Samsung est remarquablement faible et, en exécutant n’importe quel jeu AAA, la qualité des couleurs, des mouvements et des détails se révèle agréablement conservée.

Performances audio

Son stéréo et puissance de 20 watts

Basses en retrait

Fonctionne avec les barres de son "Q Symphony" de Samsung

C’est dans ce domaine que l’AU7100 fait des compromis conséquents, avec un système audio globalement prosaïque. Deux haut-parleurs à large bande, alimentés par une puissance totale de 20 watts, ne vont pas mettre vos tympans en extase. Reste qu’en toute honnêteté, le Samsung AU7100 ne se classe pas parmi les téléviseurs les plus pauvres en sonorités. Il délivre un environnement sonore distinctif, avec des médiums bien représentés - ce qui octroie des voix et dialogues facilement audibles.

Les basses, par contre, ont tendance à s’effacer et vous souhaiterez sans doute investir un peu plus dans une barre de son pour compenser ce défaut. Les modèles Q Symphony Lite de Samsung vous sont recommandées pour accompagner votre AU7100. Cette gamme complète admirablement les haut-parleurs du téléviseur, plutôt que de les supplanter. Résulte de cette association un son plus complet et plus large.

Faut-il acheter le téléviseur Samsung AU7100 Crystal UHD ?

Achetez-le si...

Vous aimez avoir le contrôle

Que ce soit par son application, ses deux télécommandes ou même quelques commandes vocales, le Samsung AU7100 vous permet de paramétrer vos images et de zapper d’un contenu à l’autre. Comme bon vous semble.

Vous préférez visionner vos programmes en 4K

Ce n'est pas une surprise, mais ce téléviseur Samsung est de loin le plus performant dans sa gamme de prix, avec des contenus 4K natifs. Ce qui le rend idéal pour les personnes abonnées à des services de streaming vidéo UHD.

Vous êtes prêt à investir dans une barre de son

Le Samsung AU7100 n'est pas le téléviseur le plus explosif du marché en termes de qualité audio, mais son prix bas vous permettra de vous faire plaisir en achetant une barre de son Samsung complémentaire.

Ne l'achetez pas si...

Il vous faut l’excellence, qu’importe le prix

Compte tenu de son prix accessible, Samsung a procédé à quelques compromis, notamment au niveau des performances audio et de la luminosité. Si de tels sacrifices ne vous conviennent pas, visez plus haut.

Vous êtes addict aux vieilles séries de votre enfance

Le Samsung ne brille pas par son upscaling des programmes SD. Dès lors, si vous adorez vous refaire l’intégrale de Columbo ou des animes des années 80, vous regretterez la qualité de votre TV cathodique d’antan.

Vous possédez une PS5 / Xbox Series X

Vous avez besoin d'un moniteur gaming avec des ports HDMI 2.1 pour accueillir votre console next-gen et exécuter vos jeux avec une fréquence de 120 images par seconde.

