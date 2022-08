Test LG A2 (OLED55A2)

(opens in new tab)

La série A2 de LG est peut-être le téléviseur OLED d'entrée de gamme de l’entreprise, mais ses performances restent au rendez-vous. La qualité d'image globale de l'A2 est excellente, et donnera aux amateurs d'OLED exactement ce qu'ils veulent. Les fonctions adaptées aux joueurs, comme l'affichage à 120 Hz, ne sont pas présentes à ce prix et la luminosité de l'image est insuffisante par rapport aux OLED haut de gamme. Mais si vous recherchez un bon téléviseur abordable pour les films et autres divertissements, l'A2 reste une option très solide.

Le LG A2 en résumé

Les téléviseurs de la série A2 de LG sont les offres OLED les moins chères de la société, mais ils offrent néanmoins les principaux avantages en matière de qualité d'image que les téléspectateurs attendent des meilleurs téléviseurs OLED. Les fonctionnalités de l'A2 sont moins nombreuses que celles des modèles plus chers de la gamme LG, et sa luminosité maximale plus limitée en fait un meilleur choix pour les environnements à lumière contrôlée. Mais les cinéphiles trouveront ici beaucoup de choses à apprécier, à prix très attractif.

Il faut un peu de temps pour s'habituer à la plateforme intelligente webOS 22 qui équipe les derniers téléviseurs de LG, mais il est possible de la personnaliser dans une certaine mesure et une nouvelle fonctionnalité permet à plusieurs membres de la famille de créer leurs propres profils personnalisés. Un micro intégré à la télécommande vous permet de rechercher du contenu à l'aide d'Alexa et de Google Assistant, et webOS 22 prend également en charge la connexion à une plus large gamme d'appareils intelligents via l'interface du téléviseur.

Regarder des films sur l'A2 s'est avéré être une expérience pleinement satisfaisante : les images avaient les noirs profonds et les ombres détaillées typiques des meilleurs téléviseurs 4K, tandis que les couleurs semblaient à la fois pleinement saturées et propres. La luminosité n'est pas le point fort de l'A2 - vous devrez vous tourner vers les séries C2 ou G2 de LG si la luminosité de l'image vous préoccupe - mais elle était suffisamment bonne pour faire ressortir les points forts des films et des émissions de télévision en HDR, grâce au Dynamic Tone Mapping efficace du téléviseur.

Bien que le design de l'A2 n'ait rien de prestigieux, il présente un aspect élégant et une télécommande magique qui vous permet de naviguer dans l'interface de la smart TV et dans les menus de configuration en utilisant les fonctions pointer-cliquer et faire défiler. Les pieds inclus dans l'appareil devraient permettre de le placer fermement sur une table ou un support de télévision, mais ils sont relativement fins et ne laissent pas beaucoup d'espace pour une barre de son, ce que vous voudrez ajouter étant donné les performances et les caractéristiques audio médiocres de l'A2.

L'A2 ne manque pas de fonctionnalités liées au jeu : il dispose d'un mode Game Optimizer et d'un menu Game Dashboard pour accéder directement aux paramètres correspondants. GeForce Now et Stadia sont également disponibles dans l'interface intelligente webOS 22, et l'input lag mesuré du téléviseur en mode Game Optimizer est très faible pour un téléviseur. Mais ce qui lui fait défaut, c'est un écran 120 Hz et des ports HDM1 2.1 avec taux de rafraîchissement variable (VRR) et FreeSync - des caractéristiques que vous trouverez dans les modèles OLED B2 de la société.

Prix et disponibilité

Date de sortie : 10 avril 2022

OLED48A2 : 1 099€

OLED55A2 : 1299€

OLED65A2 : 2199€

Les téléviseurs OLED les moins chers de LG, la série A2 est positionnée juste en dessous des téléviseurs de la série B2 de la société. Ces modèles sont actuellement disponibles dans des tailles d'écran allant jusqu'à 77 pouces, tandis que la série A2 est disponible dans des tailles d'écran de 55 et 65 pouces en France.

La différence de prix entre les modèles des séries A2 et B2 est marginale, tandis que les modèles C2 de LG, dotés d'une dalle "evo" de nouvelle génération, représentent une augmentation de prix plus importante.

Les entrées arrière de l'A2 OLED comprennent un port HDMI avec eARC ainsi que deux ports HDMI 2.0b montés sur le côté et une connexion d'antenne. (Image credit: Future)

Caractéristiques principales

Interface intelligente WebOS 22

Gamme dynamique élevée Dolby Vision, HDR10 et HLG

Assistants vocaux Google Assistant et Alexa intégrés

Comme les autres modèles LG OLED 2022, les appareils de la série A2 sont dotés de l'interface Smart TV webOS 22 de l'entreprise. Celle-ci offre un large éventail d'applications de streaming, notamment Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et Apple TV+. Plusieurs d'entre elles sont accessibles directement à partir des boutons de la télécommande de LG. La série A2 dispose également d'une commande vocale Google Assistant et Alexa intégrée, ce qui permet d'effectuer des recherches par commande vocale.

La série A2 est équipée du processeur AI α7 Gen 5 de LG. Celui-ci est apparu pour la première fois dans les modèles 2021 de l'entreprise, et offre des fonctionnalités telles que la cartographie dynamique des tons et la mise à niveau sonore en 5.1.2 canaux. Les formats à gamme dynamique élevée Dolby Vision, HDR10 et HLG sont tous pris en charge par la série A2, ainsi que Dolby Vision IQ et HGiG (HDR Gaming Interest Group). Un mode Réalisateur est fourni, qui offre des paramètres de couleurs et de mouvements précis, et désactive également tout traitement automatique qui modifierait l'image par rapport à la façon dont le réalisateur d'un film voulait la présenter à l'origine.

L'A2 dispose de 3 entrées HDMI, dont deux sur un panneau latéral et une directement à l'arrière de l'appareil. Toutes ces entrées sont en version 2.0b avec prise en charge de l'Auto Low Latency Mode (ALLM), ainsi que de l'HDMI eARC sur le troisième port, situé à l'arrière. Il y a également une entrée RF permettant de connecter une antenne pour alimenter le tuner de diffusion TV numérique ATSC 1.0 du téléviseur.

Le streaming sans fil vers l'appareil à partir d'un téléphone ou d'une tablette peut être effectué à l'aide d'AirPlay 2 ou de Bluetooth 5.0.

Dans l'ensemble, la série A2 est relativement pauvre en fonctionnalités par rapport aux autres téléviseurs OLED de LG et aux meilleurs téléviseurs 4K en général. Les principales différences se situent au niveau des spécifications liées au jeu, telles que les entrées HDMI 2.1, l'affichage 120 Hz, le VRR (taux de rafraîchissement variable) et FreeSync, qui sont toutes disponibles sur les téléviseurs de la série B2.

Note : 3,5/5

Le LG A2 dispose d'un large éventail d'applications et de services de streaming intégrés. (Image credit: Future)

Qualité d'image

Reproduction riche des couleurs

Noirs profonds avec des ombres détaillées

Luminosité limitée pour un téléviseur OLED

Le A2 s'est montré à la hauteur de la promesse de LG d'un contraste "quasi-infini", offrant des noirs profonds, ainsi que des hautes lumières accrocheuses. Nous avons mesuré une luminosité maximale de 524 nits en mode d'image Standard (HDR), 542 nits en mode Vivid, et 526 nits en mode Filmmaker.

Le résultat est que la luminosité de l'A2 est nettement inférieure à celle du modèle C2 de la société, ainsi que de l'OLED A80K de Sony. La faible variation de luminosité entre les modes Vivid et Réalisateur est toutefois une bonne nouvelle, car cela signifie que le téléviseur est proche d'atteindre sa luminosité maximale dans le mode qui offre également le meilleur rendu des couleurs.

La couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 lors de l'affichage 4K/HDR était de 98,8% - un excellent résultat. De plus, les performances de l'image de l'A2 en mode Filmmaker étaient très précises, ne nécessitant que de légers ajustements pour optimiser la luminosité, la couleur et le contraste.

Comment s'est comporté le A2 une fois ces réglages terminés ? En regardant le Blu-ray 4K du dernier opus de la franchise James Bond, Mourir peut attendre, les couleurs étaient pleinement saturées sans paraître caricaturales, tandis que le noir dans les barres de l'image en boîte aux lettres et les ombres profondes dans les premières scènes des "vacances" de Bond étaient parfaitement solides. Le détail des ombres, tant sur ce disque que sur d'autres disques 4K comme The Batman et Dune, était également très impressionnant.

Un autre point intéressant de la performance de l'A2 était sa très bonne gestion du mouvement, même en mode Réalisateur. Par exemple, lors du visionnage d'une scène de Mourir peut attendre où la caméra effectue un lent panoramique au-dessus d'une colline escarpée, l'image est apparue solide et détaillée. Ce même plan de mouvement visionné sur d'autres téléviseurs, y compris le téléviseur OLED A80K de Sony, a révélé un certain nombre de parasites et de taches.

Key specs Taille de l'écran : 48, 55, 65 pouces

Résolution : 4K

Technologie d'affichage : OLED

Support HDR : Dolby Vision, HDR10, HLG

Prise en charge audio : Dolby Atmos, Dolby Digital

Smart TV : webOS 22

Ports HDMI : 3

Avec une luminosité plus limitée que les autres téléviseurs, y compris les nouveaux modèles OLED, l'A2 ne sera pas la meilleure option pour les environnements bien éclairés. Et bien que l'écran du téléviseur ne soit pas du type vitreux qui renvoie la lumière de la pièce d'une manière très distrayante, il y a eu quelques reflets à l'écran lorsque les stores étaient ouverts et que la lumière du plafond était allumée.

La capacité de luminosité plus modeste du téléviseur ne s'est toutefois pas avérée être un problème pour l'affichage de films et d'émissions à gamme dynamique élevée. Le paramètre Dynamic Tone Mapping est activé par défaut en mode Filmmaker, ce qui permet d'optimiser le contraste de l'image avec les programmes HDR. Le paramètre de contraste dynamique automatique, disponible en même temps que le Dynamic Tone Mapping dans le menu Luminosité du téléviseur, s'est révélé moins efficace, ce qui explique probablement pourquoi il est désactivé par défaut dans le même mode Réalisateur.

Les images avec des nuages s'avèrent toujours détaillées et possèdent un contraste fort avec le Dynamic Tone Mapping activé. Lorsque ce paramètre est désactivé, les mêmes images adoptent un aspect terne et couvert.

Comme pour les autres téléviseurs OLED, l'image de l'A2 a conservé son contraste et sa saturation des couleurs lorsqu'elle était regardée depuis des sièges décentrés. Les mires de gris en plein écran ont révélé une uniformité d'image un peu moins parfaite : un léger degré de teinte des couleurs était visible sur les bords de l'écran, mais cela n'a pas posé de problème lors du visionnage d'émissions et de films ordinaires.

Note : 4/5

L'A2 dispose d'un système audio intégré adéquat, mais vous devrez utiliser une barre de son externe pour obtenir la meilleure qualité audio possible (Image credit: Future)

Qualité audio

Le son est saturé pendant les scènes de film bruyantes

Le mode AI Sound Pro est le meilleur pour une utilisation générale

Mixage ascendant du son en 5.1.2 canaux lorsqu'il est utilisé avec une barre de son

La série A2 prend en charge Dolby Atmos, mais sa capacité audio intégrée est limitée à 2,0 canaux, qui sont véhiculés par des haut-parleurs downfiring. Elle dispose d'un mixage ascendant 5.1.2 des bandes sonores stéréo grâce au processeur α7 Gen 5 AI, mais vous ne pourrez en bénéficier qu'en utilisant une barre de son séparée.

En fait, l'utilisation d'une barre de son séparée avec la série A2 est quelque chose que je recommanderais puisque le son intégré du téléviseur s'est avéré être relativement mince, avec des basses limitées. Le dialogue était clair pour la plupart des films et des émissions de télévision qui avaient une bande sonore simple, mais lorsque la musique et les effets sonores étaient mélangés, le dialogue pouvait être obscurci et la gamme dynamique était réduite.

Pour la plupart de mes visionnages avec le A2, j'ai sélectionné le mode AI Sound Pro. Ce mode s'est avéré être le meilleur pour la plupart des contenus, bien qu'il n'ait pas sauvé la mise lors du visionnage de films avec des explosions et autres effets agressifs.

Note : 3/5

La télécommande magique unique de l'A2 vous permet de contrôler les éléments à l'écran en utilisant les fonctions pointer-cliquer et faire défiler. (Image credit: Future)

Design

Design épuré avec lunette ultrafine

Pieds de support un peu maigres

Télécommande magique avec fonction pointer-cliquer à l'écran

La série A2 a un look élégant, et bien qu'elle n'ait pas le design glamour des modèles "galerie" G2 de la société, la plupart des gens seront entièrement satisfaits de son apparence dans leur salon.

Des pieds basiques sont fournis pour soutenir le téléviseur. Comparés aux pieds fournis avec les modèles haut de gamme, même le B2 haut de gamme, ces pieds sont relativement minces, même si je suis convaincu qu'ils maintiendront le téléviseur en position verticale. Ils n'offrent pas non plus beaucoup d'espace pour une barre de son. Si vous recherchez quelque chose de plus design, LG propose un support Gallery en option qui vous permet de positionner le téléviseur ailleurs que sur un support ou sur un mur.

La télécommande Magic de LG vous permet à la fois de pointer et de cliquer et de faire défiler les éléments de menu à l'écran plutôt que de les parcourir à l'aide d'un curseur de navigation de base (c'est la partie magique). Elle dispose également d'un micro intégré à utiliser pour les fonctions de commande vocale de l'appareil.

Même si tout le monde n'appréciera pas le design et les fonctionnalités non conventionnels de la télécommande Magic, j'ai trouvé qu'elle était facile à utiliser une fois que j'en ai pris le contrôle, et elle offre également des boutons d'entrée directe pour accéder à Netflix, Prime Video et Disney+.

Note : 4,5/5

L'interface webOS 22 smart TV de LG est quelque peu encombrée, bien qu'elle puisse être personnalisée individuellement pour plusieurs téléspectateurs (Image credit: Future)

Smart TV & menus

Interface webOS 22

Commande vocale Google Assistant et Alexa intégrée

Le webOS 22 de LG est une interface de smart TV typiquement chargée, bien qu'elle offre la possibilité de la remplir avec vos applications préférées. Il est également possible de créer plusieurs profils, ce qui permet aux autres membres de la famille d'accéder à leur propre écran de télévision intelligente personnalisé - une nouveauté pour 2022. Il existe également un mode image pour afficher des œuvres d'art, bien qu'il ne soit pas aussi sophistiqué que celui des téléviseurs G2 Gallery de la société, qui offrent un mode "ambiant" à faible consommation.

Notez que vous devrez saisir votre adresse électronique ou un compte de média social pour créer un profil d'utilisateur - un processus quelque peu ennuyeux et fastidieux.

Il n'est pas possible d'effectuer des réglages d'image directement à partir de la télécommande du téléviseur. Pour ce faire, vous devez vous plonger dans le sous-menu Paramètres avancés du menu Image. Tous les modes d'image peuvent être personnalisés individuellement. Vous avez également la possibilité d'appliquer vos réglages d'image à toutes les entrées, une fonction utile qui vous fait gagner du temps.

Note : 3,5/5

Fonctionnalités gaming

Mode Game Optimizer avec Game Dashboard

Faible input lag de 10 ms en mode Game Optimizer

Support de l'ALLM

La série A2 est dépourvue de nombreuses fonctionnalités que les joueurs sérieux et les propriétaires de consoles Xbox et PlayStation de nouvelle génération recherchent. Pour reprendre la liste, il n'y a pas d'écran 120 Hz, de taux de rafraîchissement variable ou de FreeSync.

Malgré cela, la série A2 n'est pas complètement à court de fonctionnalités liées au jeu. Elle dispose d'un mode Game Optimizer avec un menu Game Dashboard qui permet d'accéder rapidement aux paramètres correspondants. GeForce Now et le cloud gaming Stadia sont disponibles via l'interface intelligente webOS 22, et il y a aussi le mode Auto Low Latency (ALLM) et le support HDR Gaming Interest Group (HGiG).

Les spécifications de LG pour la série A2 annoncent un décalage d'entrée extrêmement faible, et cela s'est avéré vrai dans nos tests. Avec le paramètre Low Input Lag sélectionné en mode Game Optimizer, le LG a mesuré 10 ms lors des tests avec les deux lag-mètres d'entrée 1080p et 4K - un résultat très impressionnant, qui tient la comparaison avec les meilleurs téléviseurs gaming.

Note : 3,5/5

Rapport qualité-prix

Le modèle OLED le moins cher de LG

Il n'a pas les caractéristiques clés de la série supérieure B2

Les téléviseurs OLED sont plus chers que les téléviseurs QLED

En tant que téléviseur OLED le moins cher de LG, la série A2 est intrinsèquement une excellente valeur. La seule chose qui nuit à sa valeur globale est son écart de prix étroit avec la série B2, qui dispose d'un plus grand nombre de fonctions gaming, notamment un écran 120 Hz et des entrées HDMI 2.1, ainsi qu'un support plus robuste.

Ce qui fait vraiment monter la valeur de la série A2, ce sont ses performances en matière de films : si vous utilisez principalement ce téléviseur pour regarder des films dans un environnement correctement tamisé, plutôt que du sport dans une pièce lumineuse, c'est une option abordable et de haute qualité. Mais si vous êtes plus intéressé par les jeux, ou simplement par le visionnage régulier de la télévision au quotidien, vous serez mieux servi par un modèle LED ou QLED, qui peut généralement être trouvé à un meilleur prix qu'un modèle OLED avec la même taille d'écran.

Note : 5/5

Le LG A2 est une bonne option OLED à bas prix pour les amateurs de cinéma. (Image credit: Future)

Faut-il acheter le LG A2 ?

Achetez-le si...

Vous voulez un téléviseur OLED convaincant

Avec des noirs profonds et riches et un angle de vision ultra large, les téléviseurs OLED offrent de nombreux avantages en termes de qualité d'image, et la série A2 les propose à un prix raisonnable.

Vous êtes cinéphile

Bien qu'il s'agisse d'un téléviseur OLED économique, la série A2 ravira les cinéphiles grâce à ses excellentes performances générales, dès son déballage.

Assombrir votre pièce ne vous gêne pas

La série A2 a une luminosité limitée par rapport aux téléviseurs QLED et même à d'autres modèles OLED plus onéreux, ce qui en fait la meilleure solution pour les pièces où l'éclairage est bien contrôlé.

Ne l'achetez pas si...

Vous prévoyez de l’utiliser dans une pièce lumineuse

Voir le point 3 ci-dessus. Si vous prévoyez d'utiliser votre téléviseur pour le sport ou d'autres types de visionnage en journée, un modèle OLED ou QLED plus lumineux sera préférable à l'A2.

Vous êtes un joueur maniaque

Bien que l'A2 offre quelques fonctions liées aux jeux vidéo, il lui manque plusieurs des grandes fonctions que les propriétaires de consoles de nouvelle génération recherchent généralement.

Vous ne voulez pas ajouter une barre de son

L'audio intégré de l'A2 ne tient pas bien la route lorsque vous regardez des films avec de l'action explosive ou de la musique forte, ce qui fait qu'une barre de son externe est fortement recommandée.

