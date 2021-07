Test du Focal Celestee

Le Focal Celestee est l'un des meilleurs casques fermés que vous puissiez acheter. Ce modèle de luxe délivre une résolution, un impact et une image précise à profusion. Plus impressionnant encore, le Celestee ne punit pas les auditeurs qui écoutent des enregistrements de mauvaise qualité. Cependant, si vous recherchez une scène sonore extra-large, vous devrez la trouver ailleurs car le Celestee ne projette pas le son assez loin.

Le Focal Celestee en résumé

Focal, le célèbre fabricant d'enceintes, s'est lancé sur le marché audio il y a plusieurs années et pèse comme l’un des plus lourds et des plus impactants sur ce secteur. Sa gamme de casques ouverts comme fermés compte désormais parmi les plus recommandés par les mélomanes du monde entier.

Plus récemment, Focal a revu son catalogue de casques fermés et vient d’abandonner l'Elegia en faveur du nouveau Celestee - que nous allons examiner ci-dessous. En plus d'un nouveau coloris, Focal corrige ici la configuration audio de son offre standard et, alerte spoiler : c'est une réussite.

Prix et disponibilité du Focal Celestee

Le Focal Celestee est disponible actuellement au prix de 999 €. C’est bien moins cher que son casque le plus haut de gamme - le Focal Stellia coûte 3000 € -, mais 100 € plus onéreux que l’Elegia son prédécesseur.

Du côté de la concurrence, le Beyerdynamic DT1990 se distingue par son excellent rapport qualité/résolution pour un prix de vente conseillé actuellement réduit à à 433 €. Cependant, le DT1990 peut se révéler fatigant pour les auditeurs sensibles aux aigus. Ils sont également semi-ouverts à l'arrière, et peuvent donc décevoir si vous prévoyez de les utiliser en open space.

Le Sennheiser HD820 est l'un des meilleurs casques fermés que vous puissiez acheter à ce jour, mais il est deux fois plus cher que le Celestee (comptez 1999 €)… et deux fois plus performant. Enfin, Audeze avec son LCD-2 Closed Back propose une réponse incroyable dans les basses au même prix que le Celestee. Reste que ce dernier apparaît plus équilibré avec des médiums et des aigus plus nets.

(Image credit: Lewis Leong)

Design du Focal Celestee

Le Focal Celestee ne s'écarte pas du design éprouvé de l'ensemble de la gamme de casques Focal. À l'extérieur, le Celestee arbore une nouvelle couleur aux accents bleu marine et or. Il s'agit d'un choix de couleur plus polarisant que l'argent et le noir du précédent casque Elegia.

Les oreillettes sont dotées d'un nouveau design “gruyère” qui imite celui du Focal Clear Mg. A noter que les cavités sont remplies au lieu d'être couvertes par une grille, de façon à conserver la conception fermée.

La qualité de fabrication du Celestee est excellente, et l'une des meilleures tous prix confondus. Le casque donne l'impression d'être de première qualité, mais cette sensation premium se fait au détriment de la légèreté de l’appareil. Le Celestee pèse 430 g, ce qui se veut nettement plus lourd que certains de ses concurrents moins chers. L’arceau permettant de répartir son poids sur la tête, tandis que la force de serrage demeure juste suffisante.

L'emballage comprend un étui de transport rigide bien conçu ainsi qu'un câble de 1,20 mètres de long, qui se termine par un connecteur mini-jack de 3,5 mm avec un adaptateur de 6,35 mm. Il est un peu décevant que Focal ait omis le câble XLR symétrique de ses casques précédents. La marque se défend en positionnant le Celestee comme un casque nomade que vous pouvez emporter avec vous.

(Image credit: Lewis Leong)

Performances du Focal Celestee

Le Focal Celestee est équipé d'un haut-parleur à dôme en aluminium-magnésium de 40 mm en forme de "M", léger tout en étant incroyablement résistant. Ce haut-parleur offre une excellente qualité sonore, que nous aborderons dans la section suivante.

Le logo Focal à évent, qui permet à l'air de circuler derrière le haut-parleur, contribue au contrôle parfait des basses. Le son ambiant ne pénètre jamais, ce qui s’avère essentiel pour une proposition de casque fermé. En termes d'isolation phonique, le Celestee est très bon, bloquant la majorité des bruits parasites et conservant le nectar de chaque morceau musical diffusé.

Le Focal Celestee affiche une impédance de 35 ohms et 105dB SPL / 1 mW @ 1 kHz, ce qui signifie que ces écouteurs se veulent extrêmement faciles à mettre à niveau. Le son parait fluide lorsque la source audio provient d'un smartphone. Et l'ajout d'un DAC ainsi que d'un ampli externe augmente sensiblement la qualité sonore. Avec une sensibilité aussi élevée, un DAC/ampli économique donnera d'excellents résultats et le volume du casque n'est pas difficile à amplifier, contrairement à d'autres casques audiophiles.

(Image credit: Lewis Leong)

Qualité audio

Le Focal Celestee est l'un des meilleurs casques fermés que vous puissiez acheter dès à présent. Ce modèle propose une multitude de détails et un environnement sonore fantastique, vous permettant de déterminer avec précision d'où provient chaque instrument. La localisation se révèle si bluffante que vous pourrez même sentir les vibrations des instruments derrière vous.

Pour autant, le Celestee dispose d’une scène sonore moyenne avec une présentation relativement étroite par rapport aux casques à fond ouvert. Le Celestee diffuse votre musique de manière très avancée, comme si vous étiez au premier rang d'un concert. Ce qui peut plaire à certains. Néanmoins, ceux qui recherchent une scène sonore étendue et un son plus décontracté devront chercher ailleurs.

Concernant l'équilibre tonal, le Focal Celestee se montre chaleureux avec une augmentation notable des basses et des sous-basses. Cela contribue à rendre la musique percutante, peut-être un peu trop à notre goût. L'équilibre tonal plus neutre du Focal Clear Mg est absolument parfait, mais la présence et l'impact supérieur des basses du Celestee le rendent indéniablement plus vivant. Les basses délivrent beaucoup de texture, de résolution et de profondeur. Nous avons été impressionnés par la capacité du Celestee à reproduire des grosses caisses au son réaliste.

Les médiums sont bien représentés et jamais noyés par les basses inclinées. Les chanteurs arborent un son naturel et détaillé. Nous avons en outre été impressionnés par la façon dont le Celestee superpose les instruments - là où des casques moins performants se dispersent et créent un certain chaos. La bande-son de The Dark Knight Rises en est un bon exemple : il y a une tonne de couches d'instruments qui évoluent rapidement, ce qui peut donner un son "flou" si le casque n'arrive pas à décaler une note assez rapidement. Le haut-parleur en aluminium et magnésium du Celestee fait des merveilles ici pour garder chaque couche unique et contrôlée.

Les aigus demeurent excellents, fournissant de l'éclat sans fatiguer pour autant vos tympans. Si les basses du Celestee se démarquent nettement, cela n'empêche pas les médiums et les aigus de s’exposer sublimement.

(Image credit: Lewis Leong)

Pour conclure...

Le Focal Celestee est l'un des meilleurs casques fermés que nous ayons examinés à ce jour - et, bien qu'il reste cher (999 €), il est tout à fait justifié pour celles et ceux qui cherchent un casque capable de tout diffuser.

Le Celestee est avant tout un excellent choix pour les amateurs de genres musicaux plus chauds et détaillés. Nous aurions aimé que la scène sonore paraisse plus large, mais il est compréhensible qu'un casque à fond fermé reste plus limité à cet égard.